Цветик-семицветик
Спектакль Цветик-семицветик

Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

Спектакль «Цветик-семицветик» в программе гастролей Екатеринбургского ТЮЗа в Нижнем Новгороде

Гастроли спектакля «Цветик-семицветик» проходят в рамках программы по поддержке детских и молодежных театров «Большие гастроли». Этот спектакль был создан на основе сказки Валентина Катаева и расскажет молодым зрителям увлекательную историю о девочке Жене и ее чудесной находке.

История начинается в обычном городе, где жила-была девочка Женя. Ее родители были очень заняты новым братиком Павликом, но у Жени был необычный друг — мячик-спрячик. Все меняется, когда Ворон похищает мячик, и Женя отправляется в его поиски. На своем пути она встречает старушку, слегка обладающую волшебством, которая дарит ей неприметный цветик-семицветик. Этот цветок способен исполнять желания — как хорошие, так и плохие.

Ключевые темы и персонажи

Спектакль полон приключений и юмора, в которые попадет Женя. Она научится важным урокам о настоящих желаниях и истинной дружбе. В процессе своих приключений девочка поймет, что мечты сбываются только тогда, когда они искренние и настоящие. Находя настоящих друзей, она откроет для себя чудеса, которые жизнь может предложить.

Команда создателей

Спектакль создан профессиональной командой:

  • Автор пьесы: Тоня Яблочкина
  • Режиссер: Иван Миневцев
  • Художник-сценограф: Антон Сластников
  • Художник по костюмам: Елена Сластникова
  • Художник по свету: Денис Солнцев
  • Композитор: Константин Хазанович
  • Видеоконтент: Антон Сластников, Дмитрий Иванченко
  • Хореограф: Анна Ерёменко

Не упустите шанс увидеть этот яркий и трогательный спектакль, который расскажет о ценности истинной дружбы и важности выбирать свои желания с умом.

