Спектакль Цветик-Семицветик

Мюзикл Андрея Рубцова по мотивам рассказа Валентина Катаева

О чем вы мечтаете? Какие ваши самые заветные желания вы бы хотели воплотить в жизнь? Наш «Цветик-семицветик» — спектакль, наполненный волшебством, играми и перевоплощениями. Зрители встретятся не просто с героями знакомой всем с детства истории, а с труппой уличных артистов, которые прямо на наших глазах будут перевоплощаться в разных персонажей.

Спектакль-игра

Мы решили создать спектакль-игру, в которой зрители становятся частью действия. Вдохновленные итальянским театром и масками комедии дель арте, мы привносим в спектакль элементы интерактивности и волшебства. Главная идея — помочь тем, кто в этом нуждается. Изменить мир к лучшему или спасти жизнь можно простыми вещами: человеческим вниманием, дружеским плечом и сердечной добротой.

Сюжет

История рассказывает о девочке Жене, которая получает волшебный цветок, исполняющий семь желаний. Спектакль демонстрирует, как истинная доброта и забота о других важнее личных выгод. Это ведь не просто сказка, а урок о том, как дружба, любовь и внимание превращаются в настоящую магию.

Для всей семьи

Постановка будет интересна детям и их родителям, ценящим сказочные истории с моралью. Присоединяйтесь к нам в ГБУК МТЮЗ в подразделении «Театр РОСТА» и узнайте, как отыскать свой цветик-семицветик!