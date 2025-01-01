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ЦветаеваШпаликовХармс
Билеты от 2000₽
Киноафиша ЦветаеваШпаликовХармс

Спектакль ЦветаеваШпаликовХармс

Постановка
Практика 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт по произведениям Марины Цветаевой, Геннадия Шпаликова и Даниила Хармса

Спектакль-концерт Елены Маховой представляет собой уникальный театральный коллаж, основанный на произведениях Марины Цветаевой, Геннадия Шпаликова и Даниила Хармса. Постановка включает не только их стихи и прозу, но и фрагменты из писем, дневников и сценариев, а также воспоминания близких, что придаёт ей особую эмоциональную глубину и личностный оттенок.

Актёрский состав

В постановке принимают участие четыре талантливых актёра — Сергей Котюх, Семён Барков, Богдан Кияшко и сама Елена Махова. Они воплощают на сцене галерею персонажей, через которых раскрываются различные грани любви, разочарования, отчаяния и надежды, характерные для их времени и творчества.

История создания

Премьера спектакля состоялась в октябре 2023 года в лектории «Прямая речь». Спустя год постановка была принята в репертуар театра «Практика», где стала частью дилогии вместе с прошлогодним проектом «БродскийМаяковскийБлок».

Культурное значение

Спектакль можно считать не только театральным опытом, но и культурным исследованием. Он позволяет зрителям прочувствовать атмосферу и переживания великих поэтов и писателей, а также глубже понять их внутренний мир через творческий диалог.

Режиссер
Елена Махова
В ролях
Елена Махова
Сергей Котюх
Семен Барков
Богдан Кияшко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

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