Спектакль ЦветаеваШпаликовХармс

Спектакль-концерт по произведениям Марины Цветаевой, Геннадия Шпаликова и Даниила Хармса

Спектакль-концерт Елены Маховой представляет собой уникальный театральный коллаж, основанный на произведениях Марины Цветаевой, Геннадия Шпаликова и Даниила Хармса. Постановка включает не только их стихи и прозу, но и фрагменты из писем, дневников и сценариев, а также воспоминания близких, что придаёт ей особую эмоциональную глубину и личностный оттенок.

Актёрский состав

В постановке принимают участие четыре талантливых актёра — Сергей Котюх, Семён Барков, Богдан Кияшко и сама Елена Махова. Они воплощают на сцене галерею персонажей, через которых раскрываются различные грани любви, разочарования, отчаяния и надежды, характерные для их времени и творчества.

История создания

Премьера спектакля состоялась в октябре 2023 года в лектории «Прямая речь». Спустя год постановка была принята в репертуар театра «Практика», где стала частью дилогии вместе с прошлогодним проектом «БродскийМаяковскийБлок».

Культурное значение

Спектакль можно считать не только театральным опытом, но и культурным исследованием. Он позволяет зрителям прочувствовать атмосферу и переживания великих поэтов и писателей, а также глубже понять их внутренний мир через творческий диалог.