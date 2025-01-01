Меню
Цветаева
Киноафиша Цветаева

Спектакль Цветаева

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

История любви Марины Цветаевой и Константина Родзевича на сцене Театральной Долины

В Цветаевой Театральной Долине состоится уникальная постановка о страстной любви поэтессы Марины Цветаевой и  Константина Родзевича. Спектакль, основанный на произведениях «Поэма горы» и «Поэма конца», обещает стать настоящим художественным событием.

Язык искусства

Режиссёр Людмила Никитина и хореограф Мария Семушина создали яркую визуальную форму, где каждый элемент — стих, танец и музыка — гармонично соединяется на сцене. Артисты используют необычный язык искусства, чтобы передать эмоции и чувства, присущие этим великолепным произведениям.

Для поклонников Цветаевой

Спектакль будет интересен не только фанатам поэзии Цветаевой, но и любителям экспериментальных театральных форм. Это возможность узнать поэтессу с совершенно новой стороны, погрузившись в атмосферу её работ без антракта.

Не упустите шанс стать свидетелем этого творческого эксперимента, который объединяет различные искусства и передаёт дух времени, в котором создавались произведения Цветаевой.

Купить билет на спектакль Цветаева

Январь
23 января пятница
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

Фотографии

Цветаева Цветаева Цветаева Цветаева Цветаева Цветаева Цветаева Цветаева Цветаева Цветаева

