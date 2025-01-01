Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Цветаева. С просьбой о любви...
Билеты от 1000₽
Киноафиша Цветаева. С просьбой о любви...

Спектакль Цветаева. С просьбой о любви...

Постановка
VS Театр 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-провокация: вечное противостояние гения и быта

Этот спектакль — настоящая провокация, ставящая зрителя перед вечным противостоянием между великим творцом и безжалостным бытом. Марина Цветаева, в своём уникальном творческом мироощущении, утверждает право художника на создание собственного мира, на творчество вне повседневности и бытовых рамок. В её стихах и жизни переплетаются любовь, боль, вопросы жизни и смерти, где каждое переживание касается всей её жизни в целом.

Творчество вне быта

Цветаева и её мир — это не просто литература, это испытание для каждого, кто осмелится заглянуть в её душу. Спектакль воспроизводит её мятежную борьбу, сталкивая творческий порыв с тяжёлым бытом. Он исследует её противоречивую личность, показывая гениальность и отчуждение, искупление и отверженность, величие и боль.

Высокий драматизм и экспрессия чувств

Этот спектакль пронизан высоким драматизмом и экспрессией человеческих переживаний. В каждом движении, в каждом слове актёров выражена не только мысль, но и та эмоциональная глубина, которую Цветаева вложила в свои стихотворения и жизнь. Спектакль переносит зрителя в мир, где каждое чувство переживается на предельной грани.

Откровенные сцены и энергия Цветаевой

Никакой сентиментальности здесь нет — только откровенность и невероятно точная передача энергетики великой поэтессы. Спектакль, как дерево, на котором вместо листьев растут гвозди, не оставит зрителей равнодушными. Не спровоцироваться будет невозможно.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1000 ₽
30 июля
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
4 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
11 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
18 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
25 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
1 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
8 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
22 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
29 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
8 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
13 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
20 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽
27 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви... Цветаева. С просьбой о любви...

В ближайшие дни

Красная Шапочка
0+
Детский Цирк
Красная Шапочка
15 ноября в 17:00 КЦ «Зодчие»
от 1500 ₽
Три медведя
0+
Детский Кукольный
Три медведя
27 сентября в 11:00 Москонцерт
от 800 ₽
Мероприятие с посещением мастер-класса по актерскому мастерству
18+
Мероприятие с посещением мастер-класса по актерскому мастерству
9 августа в 13:00 КЦ «Хитровка»
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше