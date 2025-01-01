Спектакль Цветаева. Пушкин. Цыганы. Сегодня

Спектакль по мотивам произведений М. Цветаевой и поэмы А.С. Пушкина «Цыганы»

Что такое «цыганская тема» для русской женщины? Каковы её мечты и переживания? Актриса и режиссёр Екатерина Буянова предлагает зрителям погрузиться в мир чувств, представив спектакль, основанный на произведениях Марины Цветаевой и поэме Александра Пушкина «Цыганы». Здесь раскрывается весь спектр эмоций — от радости и любви до горя и отчаяния.

Сюжет и персонажи

На сцене молодая женщина, имеющая, казалось бы, всё: образование, хорошее воспитание и социальное положение. Но, запертая в рамках формальностей, она однажды задаёт себе важные вопросы о своих желаниях и чувствах. Говорить она будет языком великих произведений, позволяя зрителям увидеть её внутренний мир.

Героиня сталкивается с яркими образами персонажей, которые могут существовать как в параллельной реальности, так и в её голове. Возможно, это те же люди, которые нас окружают? Спектакль приглашает зрителей прислушаться к своим чувствам под звуки красивой и современной поэзии.

Действующие лица и исполнители

Героиня: Екатерина Буянова

Екатерина Буянова Алеко: Константин Кутявин

Константин Кутявин Земфира: Софья Завадская

Софья Завадская Мариулла: Лия Курбанова

Лия Курбанова Отец: Иван Никитин

Иван Никитин Молодой цыган: Сергей Саратовкин

Творческая команда

Режиссёр: Екатерина Буянова

Екатерина Буянова Хореографический текст: Дарья Лыжина

Дарья Лыжина Партия фортепиано: Елена Новожилова

Информация о спектакле

Продолжительность: 1 ч

Когда: 19 апреля в 19:00

Где: малый зал

Вход: по билетам