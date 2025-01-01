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Цветаева и Пастернак. Любовь между строк
Киноафиша Цветаева и Пастернак. Любовь между строк

Цветаева и Пастернак. Любовь между строк

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический концерт под звездным небом: «Цветаева и Пастернак. Любовь между строк»

Приглашаем вас на уникальный музыкально-поэтический концерт, посвящённый великой и трагической истории любви между двумя выдающимися поэтами XX века — Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком. Концерт под открытым небом, наполненный звёздным светом, станет настоящим погружением в мир их чувств и творчества.

История любви, которой не суждено было сбыться

Хотя Цветаева и Пастернак никогда не были вместе, их переписка и поэзия излучают искренние эмоции и глубокую связь. Письма, наполненные огнём, и стихи, в которых отражается всё, кроме простого человеческого счастья, создают атмосферу, в которой любовь становится живым существом.

Что вас ждёт на концерте

В программе вечера — чтение стихотворений, музыкальные композиции, которые подчеркивают напряжённость и красоту их взаимоотношений. Каждое слово, произнесённое на сцене, станет частью пламени, переведённого в слова, позволяя зрителям почувствовать всю прелесть и трагизм их любви.

Не упустите возможность

Этот вечер — не просто концерт. Это дыхание любви, которое навсегда останется в сердцах тех, кто готов услышать и понять. Не упустите возможность стать свидетелем этого особенного события, которое откроет вам новые грани творчества Цветаевой и Пастернака.

Дата и время: [уточните дату и время концерта]. Место проведения: [уточните место]. Билеты можно приобрести на сайте [укажите сайт].

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 16 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 800 ₽

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