цвéта ириса. Авторский проект Елизаветы Дюдяевой

Концерт Елизаветы Дюдяевой в EverJazz

Авторская музыка – это всегда особое и сокровенное. В этом контексте концерт Елизаветы Дюдяевой в клубе EverJazz станет настоящим событием. Здесь она раскроется не только как талантливая певица, но и как создатель уникального музыкального проекта.

Проект цвета ириса

«Цвета ириса» – это живописный инди-поп проект, который отражает внутренний мир Елизаветы. Аранжировки к композициям создает выдающийся музыкант Вячеслав Евлютин. Каждая песня — это не просто мелодия, а музыкальная открытка, которая вызывает приятные воспоминания.

Слияние жанров

В композициях проекта переплетаются различные музыкальные направления: инди, соул, поп и, конечно, джаз. Мягкий тембр голоса Елизаветы в сочетании с поэтичными текстами создает атмосферу, полную чувств и эмоций. Эксперименты со звучанием и чувственная подача делают стиль «цвета ириса» поистине неповторимым.

Информация для зрителей

При покупке билетов на сайте доступны только по 2 места за одним столиком. Если вам потребуется больше одного столика, пожалуйста, уточните это при покупке. Мы рекомендуем заранее позаботиться о своем комфорте.