Цвет Победы

Возраст 0+

О выставке

Выставка «Цвет Победы» в НГХМ

В Новосибирском государственном художественном музее открывается выставка «Цвет Победы», где будут представлены работы воспитанников детской изостудии «Зазеркалье». Эта студия функционирует при музее и является местом, где творят юные художники в возрасте от 5 до 15 лет.

Экспозиция

На выставке можно будет увидеть около 100 живописных и графических работ. Юные таланты изобразили:

  • фронтовой быт
  • портреты героев
  • батальные сцены
  • военные плакаты
  • картины мирной жизни и Парада Победы

Личные истории

Особое внимание на выставке уделено личным историям. Можно будет увидеть портреты прадедушек и прабабушек воспитанников, что подчеркивает связь между поколениями и важных для каждого человека. Эта выставка – не просто демонстрация художественных работ, но и глубокая дань уважения к истории и памяти о героях.

Не упустите шанс посетить эту уникальную выставку, которая подарит новые эмоции и заставит задуматься о значении праздника Победы для каждого из нас.

Июнь
14 июня воскресенье
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 350 ₽

