Выставка «Цвет Победы» в НГХМ

В Новосибирском государственном художественном музее открывается выставка «Цвет Победы», где будут представлены работы воспитанников детской изостудии «Зазеркалье». Эта студия функционирует при музее и является местом, где творят юные художники в возрасте от 5 до 15 лет.

Экспозиция

На выставке можно будет увидеть около 100 живописных и графических работ. Юные таланты изобразили:

фронтовой быт

портреты героев

батальные сцены

военные плакаты

картины мирной жизни и Парада Победы

Личные истории

Особое внимание на выставке уделено личным историям. Можно будет увидеть портреты прадедушек и прабабушек воспитанников, что подчеркивает связь между поколениями и важных для каждого человека. Эта выставка – не просто демонстрация художественных работ, но и глубокая дань уважения к истории и памяти о героях.

