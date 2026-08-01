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Цвет граната
Билеты от 1000₽
Киноафиша Цвет граната

Цвет граната

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальный вечер с ансамблем «Цвет граната»

Ансамбль «Цвет граната» вновь порадует своих почитателей насыщенным музыкальным вечером. Созданный в живописной Сибири, этот уникальный коллектив, состоящий из двух талантливых музыкантов — Евгения Ивакина (гитара) и Любови Полетаевой (скрипка), представляет авторскую инструментальную музыку, полную лёгкости и жизненной энергии.

Звуки Сибири

Их композиции рассказывают истории, пронизанные атмосферой родных просторов: куда дует байкальский ветер, о чём мечтает лесной ёжик и почему птицы улетают навсегда. Ансамбль effortlessly skates through genres and musical concepts, balancing between strict form and free play, leaving a bright and warm aftertaste.

Успехи и достижения

На протяжении своей карьеры музыканты дали более ста концертов в Сибири и стали лауреатами таких престижных конкурсов, как «Джаз на Байкале» (Иркутск), «Lanote Jazz» (Москва) и «Виртуозы Братска». Они также выступали на фестивалях «Baikal Live» и «Мир Сибири».

Уникальные выступления

Ансамбль «Цвет граната» известен своим умением удивлять. Иногда музыканты выступают в дуэте, а иногда приглашают неожиданные составы. Так, тромбон может подружиться с фаготом, а флюгельгорн — со скрипкой. В этот раз Евгений Ивакин выступит с прекрасными московскими музыкантами.

Состав выступления

На сцене вместе с Евгением Ивакиным будут:

  • Матвей Михеев (флейта)
  • Константин Бойцов (кларнет)
  • Вадим Ким (контрабас)

Не упустите возможность насладиться магией живой музыки в исполнении ансамбля «Цвет граната»!

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Август
31 августа понедельник
20:00
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