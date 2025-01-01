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Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Энергия CUPSIZE на МТС Live Лето

27 июля на сцене МТС Live Лето в Москве выступит гаражная инди-группа CUPSIZE из Ярославля. Эта группа сочетает в своем звучании элементы лоуфай-блюза и панка, привнося в музыку дерзость и свежесть.

Что ожидать от концерта?

Готовьтесь к мощному звуку и бешеной энергетике! CUPSIZE известны своими захватывающими треками, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Их музыка — это не просто звуковое сопровождение, а настоящее погружение в атмосферу независимого искусства.

Интересные факты о группе

  • CUPSIZE образовались в 2019 году и быстро завоевали популярность на местной сцене.
  • Группа активно экспериментирует со звучанием, что делает их концерты уникальными и запоминающимися.
  • Вдохновляясь классическими рок-группами, они привносят в свои песни оригинальные тексты и неожиданные мелодии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже, и они разлетаются быстро. Приходите и зарядитесь энергией вместе с CUPSIZE!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 2200 ₽

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