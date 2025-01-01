27 июля на сцене МТС Live Лето в Москве выступит гаражная инди-группа CUPSIZE из Ярославля. Эта группа сочетает в своем звучании элементы лоуфай-блюза и панка, привнося в музыку дерзость и свежесть.
Готовьтесь к мощному звуку и бешеной энергетике! CUPSIZE известны своими захватывающими треками, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Их музыка — это не просто звуковое сопровождение, а настоящее погружение в атмосферу независимого искусства.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже, и они разлетаются быстро. Приходите и зарядитесь энергией вместе с CUPSIZE!