Энергия CUPSIZE на МТС Live Лето

27 июля на сцене МТС Live Лето в Москве выступит гаражная инди-группа CUPSIZE из Ярославля. Эта группа сочетает в своем звучании элементы лоуфай-блюза и панка, привнося в музыку дерзость и свежесть.

Что ожидать от концерта?

Готовьтесь к мощному звуку и бешеной энергетике! CUPSIZE известны своими захватывающими треками, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Их музыка — это не просто звуковое сопровождение, а настоящее погружение в атмосферу независимого искусства.

Интересные факты о группе

CUPSIZE образовались в 2019 году и быстро завоевали популярность на местной сцене.

образовались в 2019 году и быстро завоевали популярность на местной сцене. Группа активно экспериментирует со звучанием, что делает их концерты уникальными и запоминающимися.

Вдохновляясь классическими рок-группами, они привносят в свои песни оригинальные тексты и неожиданные мелодии.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже, и они разлетаются быстро. Приходите и зарядитесь энергией вместе с CUPSIZE!