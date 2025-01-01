Куба в каждом аккорде

Группа Cuba Live выросла и профессионально, и эстетически из коллектива Sol'krib, основанного двумя братьями, Данило и Йоэлем Морейра. Их творческая разница породила два разных направления в музыке, которая стала основой звучания Cuba Live. Авторская музыка Йоэля Морейра пропитана латинскими ритмами, романтическим джазом и духом кубинской музыки, вдохновленной великими мастерами, такими как Чучо Вальдес, Артуро Сандоваль, Паулито д'Рибера и Гонсало Рубалькаба. Это музыка, рассказывающая о жизни, любви и человеческих отношениях на улицах Гаваны, под жарким карибским солнцем.

Традиции и современность в одном проекте

Cuba Live сочетает авторскую музыку и традиционные кубинские мотивы — сальсу, маренго, сонго, мамбо, болеро, сон, чарангу и ча-ча-ча. Все произведения исполняются на акустических инструментах, таких как кубинский трес, контрабас и акустическая гитара, а также на традиционных кубинских ударных: конгас, маракас, бонгос и гиро. В проекте участвуют семь профессиональных музыкантов, каждый из которых приносит свою уникальную атмосферу в общую картину.

Состав группы:

Arnoldo Mayo — труба

Yunior Salvador — перкуссия

Yohandis Vc — конгас

Diego Martinez — вокал

Raul Bonet — вокал и флейта

Juan Jose Garrido — контрабас

Danilo Moreira — гитара трес

Yoel Moreira — гитара

Погружение в кубинскую атмосферу

Cuba Live открывает перед слушателями настоящий мир кубинской музыки, сочетая аутентичные традиции с современным звучанием. Звучание группы — это живое и искреннее воплощение кубинской культуры, способное перенести каждого в сердце Кубы.