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Cuba Live
Билеты от 1000₽
Киноафиша Cuba Live

Cuba Live

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Куба в каждом аккорде

Группа Cuba Live выросла и профессионально, и эстетически из коллектива Sol'krib, основанного двумя братьями, Данило и Йоэлем Морейра. Их творческая разница породила два разных направления в музыке, которая стала основой звучания Cuba Live. Авторская музыка Йоэля Морейра пропитана латинскими ритмами, романтическим джазом и духом кубинской музыки, вдохновленной великими мастерами, такими как Чучо Вальдес, Артуро Сандоваль, Паулито д'Рибера и Гонсало Рубалькаба. Это музыка, рассказывающая о жизни, любви и человеческих отношениях на улицах Гаваны, под жарким карибским солнцем.

Традиции и современность в одном проекте
Cuba Live сочетает авторскую музыку и традиционные кубинские мотивы — сальсу, маренго, сонго, мамбо, болеро, сон, чарангу и ча-ча-ча. Все произведения исполняются на акустических инструментах, таких как кубинский трес, контрабас и акустическая гитара, а также на традиционных кубинских ударных: конгас, маракас, бонгос и гиро. В проекте участвуют семь профессиональных музыкантов, каждый из которых приносит свою уникальную атмосферу в общую картину.

Состав группы:

  • Arnoldo Mayo — труба
  • Yunior Salvador — перкуссия
  • Yohandis Vc — конгас
  • Diego Martinez — вокал
  • Raul Bonet — вокал и флейта
  • Juan Jose Garrido — контрабас
  • Danilo Moreira — гитара трес
  • Yoel Moreira — гитара

Погружение в кубинскую атмосферу
Cuba Live открывает перед слушателями настоящий мир кубинской музыки, сочетая аутентичные традиции с современным звучанием. Звучание группы — это живое и искреннее воплощение кубинской культуры, способное перенести каждого в сердце Кубы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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