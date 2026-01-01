Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Cuba Live
Билеты от 2500₽
Киноафиша Cuba Live

Cuba Live

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Концерт Cuba Live - кубинская музыка в Москве

Проект «Cuba Live» братьев Данило и Йоэля представит аутентичную программу кубинской музыки, где найдется место как современным авторским произведениям, так и известным во всем мире хитам. Вы сможете насладиться ритмами сон, болеро, ча-ча-ча и румба – все это множество ярких кубинских музыкальных жанров в одном концерте.

Братья Морейра и их уникальный стиль

Данило и Йоэль Морейра – это не только разные инструменты, но и абсолютно разные характеры, которые влияют на звучание коллектива. Их музыка делится на два направления: инструментальная музыка самого Йоэля с авторским почерком и романтический джаз, пронизанный латинскими ритмами, который формировался под влиянием кубинских мастеров, таких как Чучо Вальдес и Артуро Сандоваль.

Звуки Кубы на сцене

Музыка "Cuba Live" – это рассказы кубинского сердца о любви и жизни на улицах Гаваны под ярким карибским солнцем. В программе как песни братьев Морейра, так и традиционные кубинские мотивы. Сальса, меренге, сон, мамбо, румба и ча-ча-ча исполняются в акустическом формате с использованием характерных кубинских инструментов: трес, контрабас, акустическая гитара и ударные – конги, маракасы, бонго и гуиро.

Исполнители концерта

На сцене выступят:

  • Danilo Moreira – саксофон, гитара, трес
  • Yoel Moreira – гитара
  • Diego Martinez – вокал
  • Manoly Fonseca – вокал, флейта
  • Arnoldo Mayo – труба
  • Juan Jose Garrrido – контрабас
  • Yunior Salvador – перкуссия
  • Yohandis Vc – конги

Комфортная атмосфера в Kozlov Club Unplugged

Концерт "Cuba Live" организован командой Kozlov Club Unplugged, известного московского клуба, который славится отличной звуковой системой и уютной атмосферой. Это уникальная возможность услышать живую музыку в интимной обстановке, а также насладиться энергичным выступлением исполнителей. Мероприятие будет интересно всем любителям поп-музыки, готовым к ярким эмоциям и живому звучанию.

Купить билет на концерт Cuba Live

Помощь с билетами
Март
14 марта суббота
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото Smarty
0+
Поп
Музыкальное лото Smarty
21 марта в 20:00 Давай лама
Билеты
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
3 июня в 19:30 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
30 мая в 21:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше