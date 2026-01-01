Концерт Cuba Live - кубинская музыка в Москве

Проект «Cuba Live» братьев Данило и Йоэля представит аутентичную программу кубинской музыки, где найдется место как современным авторским произведениям, так и известным во всем мире хитам. Вы сможете насладиться ритмами сон, болеро, ча-ча-ча и румба – все это множество ярких кубинских музыкальных жанров в одном концерте.

Братья Морейра и их уникальный стиль

Данило и Йоэль Морейра – это не только разные инструменты, но и абсолютно разные характеры, которые влияют на звучание коллектива. Их музыка делится на два направления: инструментальная музыка самого Йоэля с авторским почерком и романтический джаз, пронизанный латинскими ритмами, который формировался под влиянием кубинских мастеров, таких как Чучо Вальдес и Артуро Сандоваль.

Звуки Кубы на сцене

Музыка "Cuba Live" – это рассказы кубинского сердца о любви и жизни на улицах Гаваны под ярким карибским солнцем. В программе как песни братьев Морейра, так и традиционные кубинские мотивы. Сальса, меренге, сон, мамбо, румба и ча-ча-ча исполняются в акустическом формате с использованием характерных кубинских инструментов: трес, контрабас, акустическая гитара и ударные – конги, маракасы, бонго и гуиро.

Исполнители концерта

На сцене выступят:

Danilo Moreira – саксофон, гитара, трес

Yoel Moreira – гитара

Diego Martinez – вокал

Manoly Fonseca – вокал, флейта

Arnoldo Mayo – труба

Juan Jose Garrrido – контрабас

Yunior Salvador – перкуссия

Yohandis Vc – конги

Комфортная атмосфера в Kozlov Club Unplugged

Концерт "Cuba Live" организован командой Kozlov Club Unplugged, известного московского клуба, который славится отличной звуковой системой и уютной атмосферой. Это уникальная возможность услышать живую музыку в интимной обстановке, а также насладиться энергичным выступлением исполнителей. Мероприятие будет интересно всем любителям поп-музыки, готовым к ярким эмоциям и живому звучанию.