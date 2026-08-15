Crystal Castles Night

Ночь восхищения творчеством Crystal Castles в Самаре

В Самаре снова ожидается звездная вечеринка, посвященная культовой группе Crystal Castles! Если вы фанат их уникального звучания, это событие точно для вас.

Музыка на любой вкус

В программе мероприятия — обширная подборка музыкальных хитов и редких треков группы. Под звуки диджей-сета вы сможете насладиться не только популярными песнями, но и ремиксами, которые добавят новый оттенок к знакомым мелодиям. Также прозвучит музыка, вдохновленная творчеством Crystal Castles, что удивит даже самых преданных поклонников.

Сообщество единомышленников

Это отличный шанс встретиться с другими любителями уникального стиля и звука. Вместе с вами на вечеринке будут такие же увлеченные люди, которым интересна музыка и атмосфера, создаваемая Crystal Castles.

Формат мероприятия

Помните, что данное событие пройдет в формате диджей-сетов и не является концертом группы Crystal Castles. Вход для зрителей, достигших 18 лет.

Не упустите возможность насладиться этой незабываемой ночью, полной музыки и общения. Будем рады видеть вас на танцполе!