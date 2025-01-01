Crystal Castles Night

Меню
Ночь музыки Crystal Castles 

Тематика вечеринки, посвященной феноменальной группе Crystal Castles, обретает новую жизнь! Этот сюжет обещает увлекательное музыкальное путешествие, в котором поклонники смогут окунуться в атмосферу творчества любимого дуэта.

Что вас ждет?

В программе — богатая подборка хитов и редких треков группы. Вы сможете насладиться как оригинальными композициями, так и ремиксами на их любимые песни. Кроме того, будет представлена музыка, вдохновленная творчеством Crystal Castles, что добавит особую нотку в общий музыкальный контекст.

Формат мероприятия

Вечеринка пройдет в формате диджей-сетов, что создаст уникальную возможность для общения и обмена впечатлениями среди поклонников. Это отличный шанс встретиться с единомышленниками и разделить радость от музыки в живом формате!

Важно

Обратите внимание: данное мероприятие не является концертом группы Crystal Castles. Это уникальная возможность насладиться их музыкой в непринужденной атмосфере.

В других городах

Красноярск, 3 октября
Арт-пространство «М96» Красноярск, просп. Мира, 96
23:00 от 700 ₽
Екатеринбург, 11 октября
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
23:00 от 700 ₽
Казань, 25 октября
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
23:00 от 700 ₽
Самара, 1 ноября
Хват Самара, Галактионовская, 40
23:00 от 700 ₽
Новосибирск, 3 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
23:00 от 700 ₽
Краснодар, 28 ноября
Пространство «Фабрика» Краснодар, Захарова, 7/1
23:00 от 700 ₽

