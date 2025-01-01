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Билеты
Crypto Summit 2025
Билеты от 7750₽
Киноафиша Crypto Summit 2025

Crypto Summit 2025

18+
Возраст 18+
Билеты от 7750₽

О концерте/спектакле

Crypto Summit 2025: Крупнейшее российское криптособытие

24-25 сентября 2025 года в MTC Live Холл пройдет VI-й Ежегодный саммит Crypto Summit 2025. Это главное событие в мире криптовалют и блокчейн-технологий, которое успешно проходит в Москве с 2022 года.

Цели и задачи саммита

Основная цель Crypto Summit 2025 — объединить экспертов и участников отрасли, чтобы совместно выработать стратегию развития криптоиндустрии на ближайшие годы. На саммите выступят ведущие специалисты, а также представители государственных органов и ведомств.

Кто выступит на саммите?

В числе спикеров — лидеры отрасли, которые поделятся своими взглядами на будущее криптовалют и технологий блокчейна. Участники смогут не только послушать лекции, но и задать вопросы, а также обсудить актуальные проблемы и перспективы развития.

Почему стоит посетить?

Crypto Summit 2025 — это уникальная возможность для всех, кто интересуется криптовалютами. Вы сможете узнать о последних трендах, получить ценные советы от экспертов и наладить полезные контакты в индустрии.

Не упустите шанс стать частью крупнейшего события года в мире криптографии и блокчейна!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
09:00 от 7750 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия + квест + арома мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + арома мастер-класс
27 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
18 августа в 19:10 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
31 августа в 13:00 Музей Павла и Сергея Третьяковых
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