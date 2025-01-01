Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Crypto Awards 2025
Билеты от 0₽
Киноафиша Crypto Awards 2025

Crypto Awards 2025

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Награждение в мире криптовалют: вечер в клубе «Atmosphere Moscow»

Клуб «Atmosphere Moscow» станет ареной яркого события в криптоиндустрии — церемонии награждения Crypto Awards 2025. Это не просто награды, а возможность отметить достижения в сфере криптовалют и блокчейн-технологий.

Музыка и атмосфера

Программа мероприятия включает музыкальную часть с диджей-сетами и живыми выступлениями. Основной фокус на электронной музыке и клубных ритмах создаст незабываемую атмосферу для всех гостей.

Организаторы события

Одним из организаторов является Алексей Зюзин, основатель Crypto Summit. Благодаря его опыту и связи в индустрии, событие обещает стать значимым для профессионалов и любителей криптовалют.

Кому подойдет мероприятие?

Вечеринка в клубе «Atmosphere Moscow» станет идеальной площадкой для делового общения, обмена опытом и новыми идеями. Она привлечет внимание как профессионалов криптоиндустрии, так и любителей масштабных вечеринок.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события в мире криптовалют и электронной музыки!

Купить билет на концерт Crypto Awards 2025

Помощь с билетами
Январь
23 января пятница
19:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1

В ближайшие дни

Real Jam Jazz Band
18+
Джаз
Real Jam Jazz Band
17 января в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Главный стендап
18+
Юмор
Главный стендап
2 января в 20:00 Pulsar
от 1890 ₽
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Lady Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
3 января в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше