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Црвених Цветова x Ходьба
Киноафиша Црвених Цветова x Ходьба

Црвених Цветова x Ходьба

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 12 октября
Пространство Tago Mago Нижний Новгород, Красная Слобода, 9
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Импровизация в Импров клубе
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19 сентября в 19:30 Improv Club
от 600 ₽
Мари Краймбрери
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Поп
Мари Краймбрери
23 ноября в 19:00 Milo Concert Hall
от 3000 ₽
Стендап, открытый микрофон
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Юмор
Стендап, открытый микрофон
5 августа в 19:30 Improv Club
от 200 ₽
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