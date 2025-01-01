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Црвених Цветова x Ходьба
Киноафиша Црвених Цветова x Ходьба

Црвених Цветова x Ходьба

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Рок-концерт «Црвених Цветова x Ходьба» в Syndrome Bar

Екатеринбург порадует любителей рок-музыки уникальным событием. В Syndrome Bar состоится концерт Црвених Цветова x Ходьба . Это будет незабываемое музыкальное путешествие, полное энергии и драйва.

Группа «Црвених Цветова» известна своими мелодичными композициями и яркими текстами, которые находят отклик у слушателей. Их музыка сочетает элементы рока и попа, создавая уникальный стиль.

«Ходьба» – это проект, который привносит в рок-культуру новые идеи и свежие звуки. Их выступления всегда отличаются эмоциональной насыщенностью и взаимодействием с публикой.

Что ожидать от концерта?

Зрителей ждет не только захватывающая музыка, но и атмосфера настоящего праздника. Обе группы готовят специальные номера и уникальные версии своих популярных треков. Это будет вечер, который запомнится надолго!

Билеты

Билеты уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Заказывайте билеты заранее, так как количество мест ограничено.

Приходите на рок-концерт «Црвених Цветова x Ходьба» и насладитесь неповторимой атмосферой живой музыки. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 октября
Syndrome Bar Екатеринбург, Антона Валека, 12
19:00 от 1000 ₽

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