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Билеты от 1000₽
Киноафиша
Црвених Цветова. Ходьба.Четвёртый Пациент. Пыж
Црвених Цветова. Ходьба.Четвёртый Пациент. Пыж
16+
рок
Возраст
16+
Билеты от 1000₽
О концерте/спектакле
Црвених Цветова. Ходьба. Четвёртый Пациент. Пыж в Москве
Рок-концерт в Пространстве «Смена»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
12 сентября
Пространство «Смена»
Москва, Товарищеский пер., 4, стр. 5
19:00
от 1000 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Big Stand Up
16 августа в 21:00
Standup Club на Трубной
от 1300 ₽
12+
Классическая музыка
Дудук при свечах. От классики до киномузыки
3 августа в 17:00
Театральная хоромина
от 800 ₽
18+
Юмор
Big Stand Up
13 августа в 19:00
Standup Club на Трубной
от 900 ₽
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