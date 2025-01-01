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Црвених Цветова. Ходьба.Четвёртый Пациент. Пыж
Билеты от 1000₽
Киноафиша Црвених Цветова. Ходьба.Четвёртый Пациент. Пыж

Црвених Цветова. Ходьба.Четвёртый Пациент. Пыж

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Црвених Цветова. Ходьба. Четвёртый Пациент. Пыж в Москве

Рок-концерт в Пространстве «Смена»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Пространство «Смена» Москва, Товарищеский пер., 4, стр. 5
19:00 от 1000 ₽

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