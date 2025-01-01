Црвених Цветова, Ходьба

Црвених Цветова x Ходьба с концертом в Самаре

24 октября в Самаре на сцене Куйбышев пройдет совместный концерт группы Црвених Цветова и Ходьба в рамках их тура «Кайф». Это событие подарит зрителям уникальную возможность насладиться захватывающей музыкой обеих групп.

Новое звучание Црвених Цветова

Црвених Цветова выступит в обновлённом составе, представив как новый материал, так и переосмысленные версии своих старых хитов. Их музыка в жанре нойз-рок обещает оставить яркие впечатления и зарядить энергией всех поклонников.

Дебют Ходьбы

Группа Ходьба, состоящая из основателей известных лейблов Фузз и Дружба, а также участников Црвених Цветова и Show Me A Dinosaur, представит свой дебютный альбом. В их звучании смешиваются элементы наглого рока, что обещает незабываемый опыт для слушателей.

Что вас ждёт на концерте

Ожидайте динамичное и яркое шоу, полное энергии и креативности. Сеты обеих групп обещают вернуть незабываемые эмоции и развлечь зрителей по полной программе. Не упустите шанс стать частью этого захватывающего музыкального вечера в Самаре!