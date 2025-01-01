Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Црвених Цветова, Ходьба, Vodoley GT
Киноафиша Црвених Цветова, Ходьба, Vodoley GT

Црвених Цветова, Ходьба, Vodoley GT

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт в клубе «Ласточка»: Црвених Цветова, Ходьба, Vodoley GT

Клуб «Ласточка» приглашает всех любителей качественной музыки на незабываемый концерт с участием трех уникальных групп: «Црвених Цветова», «Ходьба» и Vodoley GT. Это возможность погрузиться в атмосферу живого исполнения и ощутить заряд положительных эмоций.

Црвених Цветова

Эта группа известна своим необычным стилем, который сочетает элементы рока и фолка. Их текстами пронизаны глубокие чувства и метафоры, а живые выступления всегда вызывают неподдельный интерес у зрителей.

Ходьба

«Ходьба» — это музыкальный проект, который рассказывает истории через свои песни. Их творчество отличается мелодичностью и искренностью, что делает концерты не только развлекательными, но и эмоционально насыщенными.

Vodoley GT

Группа Vodoley GT завоевала популярность благодаря современному звучанию и оригинальным аранжировкам. Их музыка сочетает в себе элементы электронной и живой музыки, создавая уникальную атмосферу на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Подготовьтесь к вечеру, полному музыки, творчества и ярких впечатлений.

Купить билет на концерт Црвених Цветова, Ходьба, Vodoley GT

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
10 октября в 17:00 Police Station
от 600 ₽
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
24 октября в 19:10 Поправка
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
П.Попов скрипка. Шоссон, Пуленк, Равель. аб-т №12
1 июня в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше