Crush string quartet: Мировые рок-хиты
Киноафиша Crush string quartet: Мировые рок-хиты

Crush string quartet: Мировые рок-хиты

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий в исполнении CRUSH string quartet

Динамичный и захватывающий концерт, который перенесет вас в мир лучших мировых рок-хитов последних десятилетий. На сцене — яркие музыканты, струнный CRUSH string quartet в сопровождении мощных ударных инструментов. Эти энергичные струнные, играющие на грани возможного, создают невероятную атмосферу, наполняя зал мощной энергетикой.

Программа концерта
В программе прозвучат всемирно известные хиты, такие как:

  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Thunderstruck
  • Bon Jovi – It’s My Life
  • Fall Out Boy – Centuries
  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody
  • Gorillaz – Feel Good Inc.
  • System of a Down – Chop Suey
  • Linkin Park – In the End
  • Skillet – Hero
  • No Doubt – Don’t Speak
  • Europe – The Final Countdown
  • Rammstein – Sonne
  • Muse – Hysteria
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit

О концерте
Этот концерт — сплав потрясающих талантов, известных мировых мелодий и прекрасной акустики зала. Не упустите шанс стать частью этого мощного музыкального путешествия, которое обязательно оставит незабываемые впечатления.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 8 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00

