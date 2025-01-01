Crush string quartet: Мировые рок-хиты

Лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий в исполнении CRUSH string quartet

Динамичный и захватывающий концерт, который перенесет вас в мир лучших мировых рок-хитов последних десятилетий. На сцене — яркие музыканты, струнный CRUSH string quartet в сопровождении мощных ударных инструментов. Эти энергичные струнные, играющие на грани возможного, создают невероятную атмосферу, наполняя зал мощной энергетикой.

Программа концерта

В программе прозвучат всемирно известные хиты, такие как:

Linkin Park – Numb

AC/DC – Thunderstruck

Bon Jovi – It’s My Life

Fall Out Boy – Centuries

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody

Gorillaz – Feel Good Inc.

System of a Down – Chop Suey

Linkin Park – In the End

Skillet – Hero

No Doubt – Don’t Speak

Europe – The Final Countdown

Rammstein – Sonne

Muse – Hysteria

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

О концерте

Этот концерт — сплав потрясающих талантов, известных мировых мелодий и прекрасной акустики зала. Не упустите шанс стать частью этого мощного музыкального путешествия, которое обязательно оставит незабываемые впечатления.