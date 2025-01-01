Меню
CRIMEWAVE XX
Билеты от 0₽
Киноафиша CRIMEWAVE XX

CRIMEWAVE XX

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Вечеринка электронной музыки CRIMEWAVE XX в Москве

Приготовьтесь к зажигательной ночи электронной музыки на вечеринке CRIMEWAVE XX! Это событие собрало лучших представителей электронной сцены, которые создадут незабываемую атмосферу. На главной сцене выступят:

Основная сцена

  • Vyrval
  • Убийцы
  • Summer of Haze
  • Радость Моя
  • Malina Scar
  • Satanbeat XXI
  • Portwave
  • Saibotaje
  • Asenssia
  • Просвет ex. Невидимка
  • STS-51l
  • Holographic
  • VSN7
  • Rooina

Не упустите возможность насладиться живыми сетами талантливых диджеев и продюсеров, которые разожгут толпу своими ритмами и мелодиями.

Вторая сцена WIRES

  • Stereocross
  • DJ Univxrsel
  • 5L33P
  • Extryze
  • Jelips
  • Lithium
  • Stvvpidd
  • Spellhaunt
  • Fatalshears.
  • Cat Gray Eyes
  • Boundbunny

Вторая сцена WIRES предложит многообразие стилей и направлений, от идейного техно до атмосферной дарк-эмбиент музыки. Каждый найдет что-то для себя!

Приходите и станьте частью этого уникального события, которое объединяет различные музыкальные течения и создает пространство для новых идей. Не забудьте зарядить свои батареи, ведь CRIMEWAVE XX обещает быть ярким и динамичным!

Купить билет на концерт CRIMEWAVE XX

Декабрь
20 декабря суббота
23:50
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19

