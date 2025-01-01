Вечеринка электронной музыки CRIMEWAVE XX в Москве

Приготовьтесь к зажигательной ночи электронной музыки на вечеринке CRIMEWAVE XX! Это событие собрало лучших представителей электронной сцены, которые создадут незабываемую атмосферу. На главной сцене выступят:

Основная сцена

Vyrval

Убийцы

Summer of Haze

Радость Моя

Malina Scar

Satanbeat XXI

Portwave

Saibotaje

Asenssia

Просвет ex. Невидимка

STS-51l

Holographic

VSN7

Rooina

Не упустите возможность насладиться живыми сетами талантливых диджеев и продюсеров, которые разожгут толпу своими ритмами и мелодиями.

Вторая сцена WIRES

Stereocross

DJ Univxrsel

5L33P

Extryze

Jelips

Lithium

Stvvpidd

Spellhaunt

Fatalshears.

Cat Gray Eyes

Boundbunny

Вторая сцена WIRES предложит многообразие стилей и направлений, от идейного техно до атмосферной дарк-эмбиент музыки. Каждый найдет что-то для себя!

Приходите и станьте частью этого уникального события, которое объединяет различные музыкальные течения и создает пространство для новых идей. Не забудьте зарядить свои батареи, ведь CRIMEWAVE XX обещает быть ярким и динамичным!