Приготовьтесь к зажигательной ночи электронной музыки на вечеринке CRIMEWAVE XX! Это событие собрало лучших представителей электронной сцены, которые создадут незабываемую атмосферу. На главной сцене выступят:
Не упустите возможность насладиться живыми сетами талантливых диджеев и продюсеров, которые разожгут толпу своими ритмами и мелодиями.
Вторая сцена WIRES предложит многообразие стилей и направлений, от идейного техно до атмосферной дарк-эмбиент музыки. Каждый найдет что-то для себя!
Приходите и станьте частью этого уникального события, которое объединяет различные музыкальные течения и создает пространство для новых идей. Не забудьте зарядить свои батареи, ведь CRIMEWAVE XX обещает быть ярким и динамичным!