Cream Soda. Summer Sound х билайн
16+
О концерте

Калейдоскоп эмоций на сольном концерте CREAM SODA на фестивале Summer Sound x билайн в Нижнем Новгороде

Одно из самых уникальных электронных коллективов современности, группа CREAM SODA, приглашает вас на свой большой летний сольник с программой «ИСТЕРИКА». Зрителей ждет незабываемое шоу, полное новых треков с последнего альбома, а также всем известных хитов группы.

Новый звук и эксперименты

CREAM SODA продолжает удивлять своих поклонников. Артисты отмечают: «С нами всегда самые стильные, включённые и свободные. Нам важно найти именно таких - своих, поскольку мы меняемся и никогда не стоим на месте. CREAM SODA уже не та!» Это заявление подчеркивает постоянное стремление группы к развитию и поиску свежих звучаний.

Уникальная атмосфера

Группа обещает создать атмосферу, в которой каждый зритель сможет почувствовать себя частью чего-то значительного. Концерт пройдет в дружеской обстановке, где царит свобода самовыражения и яркие эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Приходите и насладитесь свежими треками и любимыми хитами CREAM SODA!

Июль
30 июля четверг
19:30
Сцена «Ракушка» Нижний Новгород, Александровский сад

