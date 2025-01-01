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Cream Soda. Summer Sound х билайн
Билеты от 3000₽
Киноафиша Cream Soda. Summer Sound х билайн

Cream Soda. Summer Sound х билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Большой летний концерт CREAM SODA на Summer Sound x Билайн 2025

Приглашаем вас на незабываемый вечер с CREAM SODA! Летний концерт, который пройдет в рамках Summer Sound x Билайн 2025, обещает стать настоящим музыкальным событием этого сезона.

Экспериментальный саунд и энергия молодости

CREAM SODA известны своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы электронной музыки и яркие мелодии. На этом концерте вы сможете насладиться экспериментальным саундом, который зарядит вас энергией на всю ночь. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Танцы под открытым небом

Концерт пройдет под открытым небом, что создаст особую атмосферу для танцев и общения. Поддержите дух летней вечеринки и насладитесь свободой движений в окружении единомышленников.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 3000 ₽

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