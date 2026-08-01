Crash Test. Большой летний концерт

Концерт группы «CRASH TEST» в клубе «Glastonberry»

Группа «CRASH TEST» вернулась на сцену после почти года отсутствия и готова порадовать своих поклонников! Концерт, приуроченный ко Дню Рождения основателя и лидера группы, пройдет в клубе «Glastonberry» в Москве. Этот клуб славится качественным звуком и светом, что обеспечит комфортные условия для выступления в жанре современного метала.

Meet'n'Greet

Для самых преданных фанатов предусмотрен специальный пакет Meet'n'Greet. Он включает в себя ранний вход, профессиональную фотосессию с группой в фирменных декорациях и возможность получения автографов. Кроме того, зрители смогут получить эксклюзивные подарки от группы. Обратите внимание, что данный пакет не является билетом на концерт.

One day of Rock Star

Вы также можете воспользоваться уникальной возможностью участия в программе «One day of Rock Star». Эта программа включает присутствие на саунд-чеке, экскурсию в гримерку с лёгким фуршетом и общение с музыкантами в неформальной обстановке. Весь пакет Meet'n'Greet будет доступен, однако данный вариант также не является билетом на концерт.

Не упустите шанс насладиться мощной энергетикой «CRASH TEST» и стать частью этого незабываемого события!