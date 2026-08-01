Crash Test. Большой летний концерт

Группа «CRASH TEST» вернулась на сцену после почти года отсутствия и готова порадовать своих поклонников! Концерт, приуроченный ко Дню Рождения основателя и лидера группы, пройдет в клубе «Glastonberry» в Москве. Этот клуб славится качественным звуком и светом, что обеспечит комфортные условия для выступления в жанре современного метала.
Для самых преданных фанатов предусмотрен специальный пакет Meet'n'Greet. Он включает в себя ранний вход, профессиональную фотосессию с группой в фирменных декорациях и возможность получения автографов. Кроме того, зрители смогут получить эксклюзивные подарки от группы. Обратите внимание, что данный пакет не является билетом на концерт.
Вы также можете воспользоваться уникальной возможностью участия в программе «One day of Rock Star». Эта программа включает присутствие на саунд-чеке, экскурсию в гримерку с лёгким фуршетом и общение с музыкантами в неформальной обстановке. Весь пакет Meet'n'Greet будет доступен, однако данный вариант также не является билетом на концерт.
Не упустите шанс насладиться мощной энергетикой «CRASH TEST» и стать частью этого незабываемого события!