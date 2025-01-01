Craft Magic Night 2026

Новогодний фестиваль пива в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальное событие – новогодний фестиваль пива в Новосибирске! Фестиваль пройдет в формате «пивной безлимит», где вас ждут незабываемые впечатления и множество развлечений.

Развлечения и атмосфера

На Craft Magic Night вас ожидают:

зажигательный ведущий,

живая музыка и DJ-set,

конкурсы и розыгрыши призов.

Дегустация пива

В этом году фестиваль порадует любителей пива 100 сортами, сидром и медом, которые вы сможете дегустировать без ограничений. Важная деталь: фестиваль разделен на две сессии, по 50 сортов на каждую. Это значит, что пиво на сессиях не пересекается. Убедитесь, что попробовали все уникальные вкусы!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего праздника и насладиться великолепием пивной культуры!