Craft Magic Night 2026
18+
О концерте

Новогодний фестиваль пива в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальное событие – новогодний фестиваль пива в Новосибирске! Фестиваль пройдет в формате «пивной безлимит», где вас ждут незабываемые впечатления и множество развлечений.

Развлечения и атмосфера

На Craft Magic Night вас ожидают:

  • зажигательный ведущий,
  • живая музыка и DJ-set,
  • конкурсы и розыгрыши призов.

Дегустация пива

В этом году фестиваль порадует любителей пива 100 сортами, сидром и медом, которые вы сможете дегустировать без ограничений. Важная деталь: фестиваль разделен на две сессии, по 50 сортов на каждую. Это значит, что пиво на сессиях не пересекается. Убедитесь, что попробовали все уникальные вкусы!

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего праздника и насладиться великолепием пивной культуры!

