Цой, Горшок, Егор и Хой на Неве!

Концерт русского рока на теплоходе в Петербурге

«Заходят как-то в бар Цой, Летов, Горшок и Хой...» Звучит как начало анекдота, но на самом деле этих выдающихся музыкантов объединяет большее, чем просто жанр. Несмотря на разнообразие их творчества, каждый из них обращался к одной и той же теме — к нашей жизни и чувствам. Всех их объединяет непримиримый огонь, который был несовместим с рутинной обыденностью. Они ушли слишком рано, став настоящими народными артистами, любимыми слушателями, а не телевизионными рейтинговыми героями.

Программа «Цой, Горшок, Егор и Хой» — уникальная возможность насладиться знаменитейшими хитами групп «Кино», «Король и Шут», «Гражданская Оборона» и «Сектор Газа» в авторских акустических версиях. Эти музыкальные номера позволят глубже понять творчество культовых групп и испытать настоящие эмоции под аккомпанемент живой музыки.

Уникальный речной маршрут «Большое петербургское кольцо»

Речной маршрут, «Большое петербургское кольцо», приглашает вас на увлекательное путешествие по историческому центру Петербурга. Это самый протяженный и насыщенный маршрут, который станет открытием не только для гостей города, но и для его жителей.

Первая часть маршрута проходит через Морской порт Санкт-Петербурга, где можно увидеть стальные корабли, парусники, подводные лодки и легендарный ледокол «Красин». Теплоход отправляется вокруг Васильевского острова и далее в Финский залив, мимо современных архитектурных чудес, включая небоскреб «Лахта-центр» и стадион «Газпром-Арена».

Во второй части маршрута вы сможете насладиться видами на знаковые места Петербурга: Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Третья часть маршрута может изменяться в зависимости от условий, включая продолжение по Неве вверх мимо исторических мостов и зданий.

Комфортабельные условия на борту

Теплоход, на котором будет проходить программа, был построен для работы с правительственными делегациями и создан для комфортных прогулок даже в холодное время года. На борту находятся два салона: просторный панорамный концертный зал на 120 человек и уютная кают-компания президентов на 20 человек.

На этом теплоходе можно насладиться прекрасными видами Петербурга из мягких диванов, попивая чай или глинтвейн. Также стоит отметить, что на борту есть все необходимые удобства, включая туалеты, которые находятся в теплом периметре.

В ресторане теплохода предлагается разнообразное питание, поэтому проносить еду и напитки с собой нельзя. Также обратите внимание, что подниматься на борт в нетрезвом виде запрещено, как и брать домашних питомцев без специальных переносок.

Гибкость программы и безопасность

Программа и маршрут прогулок могут меняться в зависимости от погодных условий и технических причин. В случае необходимости изменения, вам будет предложено насладиться другими живописными видами Петербурга.

Присоединяйтесь к музыкальной программе «Цой, Горшок, Егор и Хой» и насладитесь уникальной атмосферой!