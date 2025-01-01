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CoverШок!
Билеты от 2200₽
Киноафиша CoverШок!

CoverШок!

12+
Возраст 12+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

CoverШок! — Уникальное Шоу Артистов Российского Музыкального Театра

Приглашаем вас на удивительное шоу CoverШок!, где артисты Российского музыкального театра превращаются в легендарных мировых звезд. Это представление обещает быть ярким и остроумным, насыщенным красками и юмором.

Неожиданные Вопросы и Увлекательные Интервью

Ведущий шоу, харизматичный Константин Скрипалев, встретит артистов и проведёт с ними увлекательные интервью. Он примерит образы популярных исполнителей из 80-х и 90-х, задавая неожиданные вопросы, которые добавят интриги в представление.

Вторая Часть — Любимые Песни и Секреты Создания Образов

Во второй части шоу зрители смогут насладиться любимыми песнями артистов и узнать все секреты создания их сценических образов. Это отличный способ не только развлечься, но и заглянуть за кулисы театрального искусства.

Первый Выпуск — Яркие Пародии на Знаменитых Исполнителей

В первом выпуске CoverШок! артисты представят яркие и забавные пародии на известных российских звезд. Это будет особенное начало, которое задаст тон всему шоу и подарит зрителям массу положительных эмоций!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события! Ждём вас на CoverШок!!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00 от 2200 ₽

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