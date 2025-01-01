Меню
Cover Party: фильмы на вечер
Киноафиша Cover Party: фильмы на вечер

Cover Party: фильмы на вечер

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сыграем для вас каверы на ЛСП, Дайте Танк (!), ssshhhiiittt!, Дору, Три дня дождя

Скоро у вас появится уникальная возможность насладиться каверами на любимые треки от популярных исполнителей и групп. На сцене выступят Dozen Doors, Бесстыжий, Трио и Alien Party, которые представят музыку из известных фильмов и сериалов, таких как ЛСП, Дайте Танк, ssshhhiiittt!, Дора и Три дня дождя.

Атмосфера погружения

Это будет не просто концерт, а настоящий музыкальный опыт. Каждая композиция наполнена знакомыми ассоциациями, что создаст теплую и уютную атмосферу. Вы сможете не только услышать любимые хиты, но и снова пережить эмоции, сопутствующие их прослушиванию.

Почему стоит прийти

Если вы любите кино и музыку, данный концерт станет отличной возможностью увидеть, как оба эти мира соединяются на одной сцене. Вам предложат не только знакомые ритмы, но и уникальные интерпретации hit'ов, которые заставят нас вспомнить о самых ярких моментах из любимых фильмов.

Приходите, будет очень мощно и лампово! Не упустите шанс насладиться музыкальным искусством в компании доброй компании единомышленников.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 6 сентября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
17:30 от 450 ₽

