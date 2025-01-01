Cover Event

Музыкальный вечер в Studio201

Всем любителям качественной музыки и ярких эмоций привет! Скорее возвращайтесь со своих загородных отдыхов, ведь мы подготовили для вас новый ивент!

Приглашаем вас 6 сентября по адресу Б. Кашириных, 55, в Studio201, где вас ждет увлекательная программа. В этот вечер выступят талантливые музыканты: HoldMe, Verden Varen, HardDream и, конечно, наши любимцы из коллектива coveryata.

Открытый микрофон

После основной программы у нас будет открытый микрофон! Уникальная возможность для каждого из вас попробовать себя в роли рок-звезды. Не упустите шанс показать свои таланты!

Условия участия

Для участия в мероприятии сделайте репост следующими способами:

Запись в Telegram-канал

Запись в сообществе VK

Репост и закреп в VK

История в Telegram

Не забудьте сделать это не позднее чем за 20 часов до начала мероприятия!

Ждем вас в Studio201 на музыкальном вечере, который обещает быть незабываемым!