Cover Event
Киноафиша Cover Event

Cover Event

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в Studio201

Всем любителям качественной музыки и ярких эмоций привет! Скорее возвращайтесь со своих загородных отдыхов, ведь мы подготовили для вас новый ивент!

Приглашаем вас 6 сентября по адресу Б. Кашириных, 55, в Studio201, где вас ждет увлекательная программа. В этот вечер выступят талантливые музыканты: HoldMe, Verden Varen, HardDream и, конечно, наши любимцы из коллектива coveryata.

Открытый микрофон

После основной программы у нас будет открытый микрофон! Уникальная возможность для каждого из вас попробовать себя в роли рок-звезды. Не упустите шанс показать свои таланты!

Условия участия

Для участия в мероприятии сделайте репост следующими способами:

  • Запись в Telegram-канал
  • Запись в сообществе VK
  • Репост и закреп в VK
  • История в Telegram

Не забудьте сделать это не позднее чем за 20 часов до начала мероприятия!

Ждем вас в Studio201 на музыкальном вечере, который обещает быть незабываемым!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Челябинск, 6 сентября
Пространство Studio 201 Челябинск, Братьев Кашириных, 55
18:00 от 350 ₽

