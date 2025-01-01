Меню
Courchevel Air Fest x Odyssay
Киноафиша Courchevel Air Fest x Odyssay

Courchevel Air Fest x Odyssay

Продолжительность 10 часов

О концерте

Courchevel air fest vol.1: Открытие зимнего сезона!

С декабря начинается первый фестиваль в духе лучших горнолыжных курортов мира. Это событие подарит вам возможность насладиться зимним отдыхом под открытым небом с яркими лайв-сетами на протяжении всего дня. Если выходные, то сполна! Если лайв-сеты, то с утренних часов до самого заката. Кто нам запретит наслаждаться свободой?

Специальный гость

На фестивале выступит ODYSSAY с эксклюзивным сетом. Вас ждет тонкое мелодик-техно с живыми вокальными линиями. Музыка, в которой слышны внутренние блуждания и дыхание холода, станет идеальным сопровождением для ярких зимних дней.

Время начала

Фестиваль стартует в 11:00. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего мероприятия!

Купить билет на концерт Courchevel Air Fest x Odyssay

Январь
17 января суббота
11:00
Queen Mountain Resort г. Алматы, ул. Керей-Жанибек хандар, уч. 375/1

