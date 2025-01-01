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Cosmoscow 2025
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Cosmoscow 2025

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О концерте/спектакле

Cosmoscow 2025: Ярмарка современного искусства в Москве

С 11 по 14 сентября 2025 года в выставочном пространстве «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8) пройдет 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Это одно из самых ожидаемых событий в мире современного искусства, которое собирает талантливых художников, галереи и коллекционеров.

Сбор заявок и экспертный отбор

Сбор заявок от галерей на участие в ярмарке стартует 21 мая и продлится до 20 июня. После этого пройдет экспертный отбор, в ходе которого учитываются различные критерии. Важными аспектами являются:

  • Общая визуализация стенда;
  • Состав представленных художников и их произведений;
  • Программа галереи и выставки, проводимые в течение года.

Параллельные события

В это же время, с 11 по 14 сентября, в Музее Москвы (Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1) пройдет шестой выпуск ярмарки-сателлита blazar. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 10 сентября.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и художников в начале карьеры, независимых авторов, дизайнеров и архитектурные бюро. Также будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Это создаст уникальную атмосферу для обмена идеями и культурного диалога.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
18:00 от 40000 ₽
12 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
09:00 12:00
13 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
09:00 10:00
14 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
09:00 10:00

Фотографии

Cosmoscow 2025 Cosmoscow 2025

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