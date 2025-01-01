Cosmoscow 2025: Ярмарка современного искусства в Москве

С 11 по 14 сентября 2025 года в выставочном пространстве «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8) пройдет 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Это одно из самых ожидаемых событий в мире современного искусства, которое собирает талантливых художников, галереи и коллекционеров.

Сбор заявок и экспертный отбор

Сбор заявок от галерей на участие в ярмарке стартует 21 мая и продлится до 20 июня. После этого пройдет экспертный отбор, в ходе которого учитываются различные критерии. Важными аспектами являются:

Общая визуализация стенда;

Состав представленных художников и их произведений;

Программа галереи и выставки, проводимые в течение года.

Параллельные события

В это же время, с 11 по 14 сентября, в Музее Москвы (Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1) пройдет шестой выпуск ярмарки-сателлита blazar. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 10 сентября.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и художников в начале карьеры, независимых авторов, дизайнеров и архитектурные бюро. Также будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Это создаст уникальную атмосферу для обмена идеями и культурного диалога.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства!