Cosmoscow 2025. Тематическая экскурсия + входной билет
18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Тематическая экскурсия «Бизнес и искусство» на ярмарке Cosmoscow

Уникальная тематическая экскурсия по партнерским стендам ярмарки Cosmoscow предлагает зрителям погрузиться в мир коллабораций между крупными брендами и художниками. Это событие откроет новые горизонты в взаимосвязи современного искусства и бизнес-среды.

Что вас ждет?

Участники экскурсии узнают, как различные компании сотрудничают с художниками и арт-институциями. Вы изучите примеры проектов, реализуемых на пересечении искусства и корпоративной культуры, а также узнаете, как искусство становится важной частью социальной ответственности и коммуникационных стратегий.

Кому будет полезно?

Экскурсия подойдёт всем, кто интересуется арт-менеджментом, культурным маркетингом, корпоративными коллекциями и интеграцией искусства в бизнес-контекст. Арт-гид проведет вас по специально отобранным стендам партнеров ярмарки и расскажет о концепциях их коллабораций, о художниках, участвующих в проектах, и о значении таких инициатив для развития арт-среды.

Как пройти экскурсию?

Билет дает возможность участвовать в тематической экскурсии «Бизнес и искусство» в один из временных сеансов продолжительностью 1,5 часа. При покупке билета обратите внимание на время, указанное на нем. Экскурсии проводятся строго в указанные временные промежутки.

Регистрация на экскурсию

Регистрация по билетам на экскурсию осуществляется на стойке экскурсионных туров при входе в выставочный зал. Не упустите возможность расширить свои знания о взаимодействии бизнеса и искусства!

Расписание

12 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
14:45 от 4700 ₽
13 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
14:45 от 4700 ₽
14 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
14:45 от 4700 ₽

