Cosmoscow 2025: Ярмарка современного искусства в Москве

С 11 по 14 сентября 2025 года выставочное пространство «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8) станет местом проведения 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Это знаковое событие для мира современного искусства соберет талантливых художников, галереи и коллекционеров со всего мира.

Сбор заявок и экспертный отбор

Сбор заявок от галерей на участие в ярмарке проходил с 21 мая до 20 июня. После завершения приема заявок пройдет экспертный отбор, в ходе которого будут учитываться несколько ключевых критериев:

Общая визуализация стенда;

Состав представленных художников и их произведений;

Программа галереи и выставки, проводимые в течение года.

Параллельные события

В то же время, с 11 по 14 сентября, в Музее Москвы (Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1) пройдет шестой выпуск ярмарки-сателлита blazar. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 10 сентября. Это отличная возможность для профессионалов искусства наладить контакты и обсудить актуальные тренды.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, а также архитектурные бюро. Также будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Это создаст уникальную атмосферу для обмена идеями и культурного диалога.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства! Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — это шанс первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить необходимые знания об актуальном искусстве.