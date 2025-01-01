Меню
Cosmoscow 2025. Стандартный дневной билет
Билеты от 2100₽
Киноафиша Cosmoscow 2025. Стандартный дневной билет

Cosmoscow 2025. Стандартный дневной билет

0+
Возраст 0+
Билеты от 2100₽

О концерте/спектакле

Cosmoscow 2025: Ярмарка современного искусства в Москве

С 11 по 14 сентября 2025 года выставочное пространство «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8) станет местом проведения 13-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Это знаковое событие для мира современного искусства соберет талантливых художников, галереи и коллекционеров со всего мира.

Сбор заявок и экспертный отбор

Сбор заявок от галерей на участие в ярмарке проходил с  21 мая до 20 июня. После завершения приема заявок пройдет экспертный отбор, в ходе которого будут учитываться несколько ключевых критериев:

  • Общая визуализация стенда;
  • Состав представленных художников и их произведений;
  • Программа галереи и выставки, проводимые в течение года.

Параллельные события

В то же время, с 11 по 14 сентября, в Музее Москвы (Зубовский бульвар, дом 2, корпус 1) пройдет шестой выпуск ярмарки-сателлита blazar. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 10 сентября. Это отличная возможность для профессионалов искусства наладить контакты и обсудить актуальные тренды.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, а также архитектурные бюро. Также будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Это создаст уникальную атмосферу для обмена идеями и культурного диалога.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства! Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — это шанс первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить необходимые знания об актуальном искусстве.

12 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
14:00 от 2700 ₽ 17:00 от 3200 ₽
13 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
12:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2700 ₽ 17:00 от 3200 ₽
14 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
12:00 от 2100 ₽ 14:00 от 2700 ₽ 17:00 от 3200 ₽

