«Коллаборации брендов и художников - тематическая экскурсия по партнерским стендам Cosmoscow»

Вас ждет уникальная тематическая экскурсия по партнерским стендам ярмарки, которая откроет новый взгляд на взаимодействие современного искусства и бизнес-среды. Участники узнают о том, как крупные бренды и компании сотрудничают с художниками и институциями. Также они смогут ознакомиться с проектами на стыке искусства и корпоративной культуры.

Экскурсия предназначена для тех, кто интересуется арт-менеджментом, культурным маркетингом и интеграцией искусства в бизнес-контекст. Арт-гид проведет вас по специально отобранным стендам партнеров Cosmoscow и расскажет о концепциях коллабораций, художниках, участвующих в проектах и значении этих инициатив для развития арт-среды.

Важно знать: Билет на экскурсию позволяет посетить тематическую экскурсию продолжительностью 1,5 часа в одно из указанных временных слотов. Не забудьте обратить внимание на время, указанное в вашем билете, так как экскурсия строго привязана к этому временно́му промежутку. Регистрация осуществляется на стойке экскурсионных туров при входе в выставочный зал.

Cosmoscow 2025: Ярмарка современного искусства в Москве

С 11 по 14 сентября 2025 года в выставочном пространстве «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8) пройдет 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Это знаковое событие для мира современного искусства соберет талантливых художников, галерей и коллекционеров со всего мира.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, а также архитектурные бюро. Также будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Это создаст уникальную атмосферу для обмена идеями и культурного диалога.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства! Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — ваш шанс первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить необходимые знания об актуальном искусстве.