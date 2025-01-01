Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Cosmoscow 2025. Индивидуальная экскурсия
Билеты от 25000₽
Киноафиша Cosmoscow 2025. Индивидуальная экскурсия

Cosmoscow 2025. Индивидуальная экскурсия

«Коллаборации брендов и художников - тематическая экскурсия по партнерским стендам Cosmoscow»+ входной билет/ билет на одну персону/ стоимость зависит от выбранного временного слотаТематическая экскурсия по партнерским стендам ярмарки откроет уникальный взгляд на взаимодействие современного искусства и бизнес-среды. Участники узнают, как крупные бренды и компании сотрудничают с художниками и институциями, какие проекты реализуются на пересечении искусства и корпоративной культуры, а также как искусство становится частью коммуникационных стратегий и социальной ответственности.Экскурсия подойдет тем, кто интересуется арт-менеджментом, культурным маркетингом, корпоративными коллекциями и интеграцией искусства в бизнес-контекст. Арт-гид проведет вас по специально отобранным стендам партнеров Cosmoscow, расскажет о концепциях этих коллабораций, о художниках, вовлеченных в проекты, и о значении таких инициатив для развития арт-среды.Билет дает возможность посещения тематической экскурсии по партнерским стендам Cosmoscow в один из временных сеансов продолжительностью 1,5 часа.При покупке билета обращайте, пожалуйста, внимание на время, указанное в билете! Экскурсионный слот осуществляется строго во временной промежуток, указанный на билете.Регистрация по билетам на тематическую экскурсию «Бизнес и искусство» осуществляется на стойке экскурсионных туров при входе в выставочный зал. 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 25000₽

О концерте/спектакле

Индивидуальная экскурсия по Cosmoscow 2025: Ярмарка современного искусства в Москве

«Коллаборации брендов и художников - тематическая экскурсия по партнерским стендам Cosmoscow»

Вас ждет уникальная тематическая экскурсия по партнерским стендам ярмарки, которая откроет новый взгляд на взаимодействие современного искусства и бизнес-среды. Участники узнают о том, как крупные бренды и компании сотрудничают с художниками и институциями. Также они смогут ознакомиться с проектами на стыке искусства и корпоративной культуры.

Экскурсия предназначена для тех, кто интересуется арт-менеджментом, культурным маркетингом и интеграцией искусства в бизнес-контекст. Арт-гид проведет вас по специально отобранным стендам партнеров Cosmoscow и расскажет о концепциях коллабораций, художниках, участвующих в проектах и значении этих инициатив для развития арт-среды.

Важно знать: Билет на экскурсию позволяет посетить тематическую экскурсию продолжительностью 1,5 часа в одно из указанных временных слотов. Не забудьте обратить внимание на время, указанное в вашем билете, так как экскурсия строго привязана к этому временно́му промежутку. Регистрация осуществляется на стойке экскурсионных туров при входе в выставочный зал.

Cosmoscow 2025: Ярмарка современного искусства в Москве

С 11 по 14 сентября 2025 года в выставочном пространстве «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8) пройдет 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Это знаковое событие для мира современного искусства соберет талантливых художников, галерей и коллекционеров со всего мира.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, а также архитектурные бюро. Также будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Это создаст уникальную атмосферу для обмена идеями и культурного диалога.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства! Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — ваш шанс первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить необходимые знания об актуальном искусстве.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
14:15 от 25000 ₽ 15:15 от 25000 ₽ 16:15 от 25000 ₽ 17:15 от 25000 ₽ 18:15 от 25000 ₽
13 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
12:15 от 25000 ₽ 13:15 от 25000 ₽ 14:15 от 25000 ₽ 15:15 от 25000 ₽ 16:15 от 25000 ₽ 17:15 от 25000 ₽ 18:15 от 25000 ₽
14 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
12:15 от 25000 ₽ 13:15 от 25000 ₽ 14:15 от 25000 ₽ 15:15 от 25000 ₽ 16:15 от 25000 ₽ 17:15 от 25000 ₽ 18:15 от 25000 ₽

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
21 августа в 17:30 Арт-пространство Futurione
от 1870 ₽
Лаборатория цвета
6+
Перформанс Интерактивный Видео Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Лаборатория цвета
20 августа в 17:40 Digital Art Центр «Внутришоу»
от 890 ₽
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
10 октября в 16:30 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше