Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Cosmoscow 2025. Групповая экскурсия + входной билет
Билеты от 4100₽
Киноафиша Cosmoscow 2025. Групповая экскурсия + входной билет

Cosmoscow 2025. Групповая экскурсия + входной билет

«Групповая экскурсия» + входной билет /билет на одну персону/стоимость зависит от выбранного временного слотаУ посетителей ярмарки появится возможность подробнее узнать о концепциях стендов, художниках, главных составляющих 13-го выпуска. Арт-гиды ярмарки проведут полноценные экскурсии группам до 12 человек.Тур с арт-гидом подойдет тем, кто только знакомится с современным искусством, его инфраструктурой основными участниками, и хочет сделать первый шаг к коллекционированию. Арт-гид проведет вас по всей ярмарке, расскажет про галереи и творчество представленных в этом году художников, а также некоммерческих и партнерских проектах.Билет дает возможность посещения групповой экскурсии по ярмарке Cosmoscow в один из временных сеансов продолжительностью 1,5 часа. При покупке билета обращайте, пожалуйста, внимание на время, указанное в билете! Экскурсионный слот осуществляется строго во временной промежуток, указанный на билете.Регистрация по билетам на Групповую экскурсию осуществляется на стойке экскурсионных туров при входе в выставочный зал. 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 4100₽

О концерте/спектакле

Групповая Экскурсия по ярмарке современного искусства Cosmoscow 2025

С 11 по 14 сентября 2025 года в выставочном пространстве «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8) пройдет 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Это знаковое событие соберет талантливых художников, галереи и коллекционеров со всего мира.

Групповая экскурсия

Посетители ярмарки смогут подробнее ознакомиться с концепциями стендов, художниками и основными темами 13-го выпуска. Арт-гиды проведут экскурсии для групп до 12 человек, что идеально подойдет тем, кто только начинает знакомство с современным искусством и хочет сделать первый шаг к коллекционированию.

Во время экскурсии арт-гид расскажет о галереях, творчестве представленных художников, а также о некоммерческих и партнерских проектах выставки. Билет на групповую экскурсию позволяет посетить ее в выбранный временной слот продолжительностью 1,5 часа. Обратите внимание на время, указанное в билете, так как экскурсии строго соблюдают расписание.

Регистрация для групповой экскурсии осуществляется на стойке экскурсионных туров при входе в выставочный зал.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, а также архитектурные бюро. Также будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства, создавая уникальную атмосферу для обмена идеями и культурного диалога.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства! Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — это шанс первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и узнать актуальные направления в искусстве.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
14:30 от 4700 ₽ 15:30 от 4700 ₽ 16:30 от 4700 ₽ 17:30 от 5200 ₽ 18:30 от 5200 ₽
13 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
12:30 от 4100 ₽ 13:30 от 4100 ₽ 14:30 от 4700 ₽ 15:30 от 4700 ₽ 16:30 от 4700 ₽ 17:30 от 5200 ₽ 18:30 от 5200 ₽
14 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
12:30 от 4100 ₽ 13:30 от 4100 ₽ 14:30 от 4700 ₽ 15:30 от 4700 ₽ 16:30 от 4700 ₽ 17:30 от 5200 ₽ 18:30 от 5200 ₽

В ближайшие дни

Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
26 августа в 21:10 Центр «Марс»
от 1200 ₽
Красная Москва. Женщина в большом городе
6+
Живопись Графика Инсталляция Классическое искусство Исторические выставки
Красная Москва. Женщина в большом городе
5 сентября в 18:00 Центр «Зотов»
от 400 ₽
Занятие в зале Деньковского СДК
0+
Интерактивный
Занятие в зале Деньковского СДК
24 августа в 10:00 Деньковский ДК
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше