Групповая Экскурсия по ярмарке современного искусства Cosmoscow 2025

С 11 по 14 сентября 2025 года в выставочном пространстве «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8) пройдет 13-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Это знаковое событие соберет талантливых художников, галереи и коллекционеров со всего мира.

Групповая экскурсия

Посетители ярмарки смогут подробнее ознакомиться с концепциями стендов, художниками и основными темами 13-го выпуска. Арт-гиды проведут экскурсии для групп до 12 человек, что идеально подойдет тем, кто только начинает знакомство с современным искусством и хочет сделать первый шаг к коллекционированию.

Во время экскурсии арт-гид расскажет о галереях, творчестве представленных художников, а также о некоммерческих и партнерских проектах выставки. Билет на групповую экскурсию позволяет посетить ее в выбранный временной слот продолжительностью 1,5 часа. Обратите внимание на время, указанное в билете, так как экскурсии строго соблюдают расписание.

Регистрация для групповой экскурсии осуществляется на стойке экскурсионных туров при входе в выставочный зал.

Участие галерей и художников

Cosmoscow объединит не только галереи, но и начинающих художников, независимых авторов, дизайнеров, а также архитектурные бюро. Также будут представлены образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства, создавая уникальную атмосферу для обмена идеями и культурного диалога.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого значимого события в мире искусства! Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — это шанс первыми увидеть работы более 300 современных художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и узнать актуальные направления в искусстве.