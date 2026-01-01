Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
CosmoCats
Киноафиша CosmoCats

CosmoCats

16+
Возраст 16+

О концерте

Новая программа от CosmoCats и специальные гости на сцене «Ненависти»

Группа CosmoCats «Котики» готовит особое событие для своих поклонников. На сцене «Ненависти» будет представлен расширенный состав группы, а также специальные гости и эксклюзивные номера.

Двухчасовая программа

Зрителей ожидает насыщенная двухчасовая программа, в которой каждый сможет найти что-то интересное для себя. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей живой музыки.

Поддержка нижегородцев от петербургских музыкантов

В поддержку нижегородской публики выступит известный панк-коллектив «Рейд!». Это будет их дебютное выступление в Нижнем Новгороде, и музыканты обещают зарядить зрителей энергией и задором.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события на музыкальной сцене города!

Купить билет на концерт CosmoCats

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
27 февраля пятница
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up на Рождественской
18+
Юмор
Stand Up на Рождественской
29 марта в 19:00 Stand Up Club NN
от 700 ₽
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
18+
Юмор
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
30 апреля в 19:00 ДК ГАЗ
от 1500 ₽
Рок-острова. Весенний концерт группы
12+
Поп Рок
Рок-острова. Весенний концерт группы
8 марта в 19:00 ДК ГАЗ
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше