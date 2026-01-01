Новая программа от CosmoCats и специальные гости на сцене «Ненависти»

Группа CosmoCats «Котики» готовит особое событие для своих поклонников. На сцене «Ненависти» будет представлен расширенный состав группы, а также специальные гости и эксклюзивные номера.

Двухчасовая программа

Зрителей ожидает насыщенная двухчасовая программа, в которой каждый сможет найти что-то интересное для себя. Этот концерт станет настоящим праздником для всех любителей живой музыки.

Поддержка нижегородцев от петербургских музыкантов

В поддержку нижегородской публики выступит известный панк-коллектив «Рейд!». Это будет их дебютное выступление в Нижнем Новгороде, и музыканты обещают зарядить зрителей энергией и задором.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события на музыкальной сцене города!