Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Cosi fan tutte (Так поступают все женщины)
Киноафиша Cosi fan tutte (Так поступают все женщины)

Спектакль Cosi fan tutte (Так поступают все женщины)

Европейский Моцарт: сделано в Перми
Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 12+
Режиссер Теодор Курентзис, Маттиас Ремус
Продолжительность 3 часа, 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера-буффа Моцарта «Так поступают все женщины» в Перми

Спектакль-лауреат премии «Золотая маска» исполнится на итальянском языке с русскими титрами. Либретто к опере написано Лоренцо Да Понте. Опера была создана в 1790 году, а в сценической версии, представленная в Перми, впервые увидела свет в 2011 году. Возобновление спектакля состоялось в 2019 году.

«Так поступают все женщины» открывает «Трилогию Моцарта—Да Понте» и представляет собой искрометную «школу влюбленных». В отличие от других постановок, в данной версии используются аутентичные инструменты, вокальные манеры певцов, а также ткани и крой костюмов, выполненные по технологиям конца XVIII века. Декорации воссоздают интерьер неаполитанской виллы эпохи позднего барокко.

Сюжет оперы, в котором две сестры становятся жертвами любовного розыгрыша, сохранит свою актуальность в любые времена. Запутанные в недоразумениях и переодеваниях, главные герои сталкиваются с психологическими глубинами, о которых даже не догадывались.

Краткое содержание

Действующие лица:

  • Фьордилиджи — дама из Феррары, живущая в Неаполе; сестра Дорабеллы
  • Дорабелла — дама из Феррары, живущая в Неаполе; сестра Фьордилиджи
  • Деспина — их камеристка
  • Гульельмо — офицер, влюбленный в Фьордилиджи
  • Феррандо — офицер, влюбленный в Дорабеллу
  • Дон Альфонсо — циничный скептик
  • Солдаты, слуги, посетители кафе, моряки

Действие первое

Офицеры Феррандо и Гульельмо, сидя за столом, обсуждают достоинства своих невест — сестёр Дорабеллы и Фьордилиджи. Дон Альфонсо, скептически настроенный, ставит пари на верность девушек. Сестры, уверенные в своих чувствах, оказываются в ловушке хитрости.

Действие второе

Деспина, осознав свою власть, советует сестрам флиртовать с «албанцами» — которые на самом деле являются их женихами в disguise. Дорабелла поддается обаянию Гульельмо, а Фьордилиджи состязается в чувствах с Феррандо. Ситуация накаляется, и вскоре происходит неожиданный поворот, когда настоящие женихи возвращаются, и неопределённость приводит к комичной развязке.

В финале, несмотря на все недоразумения, Дон Альфонсо призывает всех к помирению. Остается только вопрос: смогут ли два влюбленных пара вновь обрести доверие друг к другу и быть счастливы, как прежде?

Театр выражает благодарность компании Alkor-Edition Kassel GmbH за помощь в поисках партитур.

Купить билет на спектакль Cosi fan tutte (Так поступают все женщины)

Помощь с билетами
В других городах
Январь
15 января четверг
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 200 ₽

Фотографии

Cosi fan tutte (Так поступают все женщины) Cosi fan tutte (Так поступают все женщины) Cosi fan tutte (Так поступают все женщины) Cosi fan tutte (Так поступают все женщины) Cosi fan tutte (Так поступают все женщины) Cosi fan tutte (Так поступают все женщины) Cosi fan tutte (Так поступают все женщины)

В ближайшие дни

Иллюзионист
6+
Цирк
Иллюзионист
28 ноября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 1000 ₽
Приключения в оперной стране
0+
Опера Детский
Приключения в оперной стране
3 января в 12:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Малахитовая шкатулка
6+
Опера Детский
Малахитовая шкатулка
30 ноября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше