Спектакль Cosi fan tutte (Так поступают все женщины)

Опера-буффа Моцарта «Так поступают все женщины» в Перми

Спектакль-лауреат премии «Золотая маска» исполнится на итальянском языке с русскими титрами. Либретто к опере написано Лоренцо Да Понте. Опера была создана в 1790 году, а в сценической версии, представленная в Перми, впервые увидела свет в 2011 году. Возобновление спектакля состоялось в 2019 году.

«Так поступают все женщины» открывает «Трилогию Моцарта—Да Понте» и представляет собой искрометную «школу влюбленных». В отличие от других постановок, в данной версии используются аутентичные инструменты, вокальные манеры певцов, а также ткани и крой костюмов, выполненные по технологиям конца XVIII века. Декорации воссоздают интерьер неаполитанской виллы эпохи позднего барокко.

Сюжет оперы, в котором две сестры становятся жертвами любовного розыгрыша, сохранит свою актуальность в любые времена. Запутанные в недоразумениях и переодеваниях, главные герои сталкиваются с психологическими глубинами, о которых даже не догадывались.

Краткое содержание

Действующие лица:

Фьордилиджи — дама из Феррары, живущая в Неаполе; сестра Дорабеллы

Дорабелла — дама из Феррары, живущая в Неаполе; сестра Фьордилиджи

Деспина — их камеристка

Гульельмо — офицер, влюбленный в Фьордилиджи

Феррандо — офицер, влюбленный в Дорабеллу

Дон Альфонсо — циничный скептик

Солдаты, слуги, посетители кафе, моряки

Действие первое

Офицеры Феррандо и Гульельмо, сидя за столом, обсуждают достоинства своих невест — сестёр Дорабеллы и Фьордилиджи. Дон Альфонсо, скептически настроенный, ставит пари на верность девушек. Сестры, уверенные в своих чувствах, оказываются в ловушке хитрости.

Действие второе

Деспина, осознав свою власть, советует сестрам флиртовать с «албанцами» — которые на самом деле являются их женихами в disguise. Дорабелла поддается обаянию Гульельмо, а Фьордилиджи состязается в чувствах с Феррандо. Ситуация накаляется, и вскоре происходит неожиданный поворот, когда настоящие женихи возвращаются, и неопределённость приводит к комичной развязке.

В финале, несмотря на все недоразумения, Дон Альфонсо призывает всех к помирению. Остается только вопрос: смогут ли два влюбленных пара вновь обрести доверие друг к другу и быть счастливы, как прежде?

Театр выражает благодарность компании Alkor-Edition Kassel GmbH за помощь в поисках партитур.