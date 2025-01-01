CornField и SexTape. Концерт на корабле

Трибьют-взрыв на воде: концерт в духе нулевых

Когда вечерняя Москва погружается в море огней, на волнах начнется ультрасильный трибьют-взрыв! Мы приглашаем вас 27 июля 2025 года на уникальный концерт, который пройдет на борту корабля.

Два мощных состава на одной палубе

На этот раз зрители смогут насладиться выступлением двух легендарных групп:

CornField — это живая энергия, агрессия и атмосфера лучших лет KORN. В их репертуаре звучат хиты, такие как Freak on a Leash, Blind, Got the Life и другие. Подготовьтесь к мощному звучанию без компромиссов!

— это живая энергия, агрессия и атмосфера лучших лет KORN. В их репертуаре звучат хиты, такие как Freak on a Leash, Blind, Got the Life и другие. Подготовьтесь к мощному звучанию без компромиссов! SexTape — группа, олицетворяющая тонкую грань между красотой и хаосом. Вас ждут лучшие треки Deftones, включая My Own Summer, Change, Sextape и Diamond Eyes. Их выступление будет насыщено предельным вниманием к настроению и звучанию.

Не пропустите!

Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей хард-рока и ностальгии по золотым годам нулевых. Не упустите шанс стать частью этого музыкального трибьюта!