Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
CornField и SexTape. Концерт на корабле
Билеты от 2300₽
Киноафиша CornField и SexTape. Концерт на корабле

CornField и SexTape. Концерт на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Трибьют-взрыв на воде: концерт в духе нулевых

Когда вечерняя Москва погружается в море огней, на волнах начнется ультрасильный трибьют-взрыв! Мы приглашаем вас 27 июля 2025 года на уникальный концерт, который пройдет на борту корабля.

Два мощных состава на одной палубе

На этот раз зрители смогут насладиться выступлением двух легендарных групп:

  • CornField — это живая энергия, агрессия и атмосфера лучших лет KORN. В их репертуаре звучат хиты, такие как Freak on a Leash, Blind, Got the Life и другие. Подготовьтесь к мощному звучанию без компромиссов!
  • SexTape — группа, олицетворяющая тонкую грань между красотой и хаосом. Вас ждут лучшие треки Deftones, включая My Own Summer, Change, Sextape и Diamond Eyes. Их выступление будет насыщено предельным вниманием к настроению и звучанию.

Не пропустите!

Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей хард-рока и ностальгии по золотым годам нулевых. Не упустите шанс стать частью этого музыкального трибьюта!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2300 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
22 августа в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Sevak
6+
Поп
Sevak
10 августа в 20:00 MTC Live Лето
от 2800 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
12 августа в 19:30 StandUp & Action
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше