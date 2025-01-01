Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака

Станьте частью незабываемого джазового вечера в винном баре «В Вине» в самом центре Сочи! Каждый вторник мы приглашаем вас насладиться живой музыкой в исполнении стильного джазового трио, погружаясь в атмосферу cool jazz. Секрет этого вечера — в сочетании выдающихся композиций 60-х и 70-х годов ХХ века с современными интерпретациями мировой музыки. Вы услышите великолепные мелодии, которые тронут ваши сердца и создадут у вас особенное ощущение уюта и тепла. В нашем баре вас ждет не только музыка, но и уникальная винная карта с акцентом на вина России. Не упустите возможность насладиться качественными напитками в компании друзей или провести вечер в уединении, погружаясь в задумчивость под звуки джаза. Присоединяйтесь к нам, чтобы расслабиться, поразмышлять или признаться в любви под аккомпанемент виртуозов — Юрия Бедрака на фортепиано, Сергея Землянухина на контрабасе и Павла Панфилова на барабанах. Открываем сезон джаза — встречаемся по вторникам в «В Вине»!