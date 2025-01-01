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Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
Киноафиша Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака

Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Станьте частью незабываемого джазового вечера в винном баре «В Вине» в самом центре Сочи! Каждый вторник мы приглашаем вас насладиться живой музыкой в исполнении стильного джазового трио, погружаясь в атмосферу cool jazz. Секрет этого вечера — в сочетании выдающихся композиций 60-х и 70-х годов ХХ века с современными интерпретациями мировой музыки. Вы услышите великолепные мелодии, которые тронут ваши сердца и создадут у вас особенное ощущение уюта и тепла. В нашем баре вас ждет не только музыка, но и уникальная винная карта с акцентом на вина России. Не упустите возможность насладиться качественными напитками в компании друзей или провести вечер в уединении, погружаясь в задумчивость под звуки джаза. Присоединяйтесь к нам, чтобы расслабиться, поразмышлять или признаться в любви под аккомпанемент виртуозов — Юрия Бедрака на фортепиано, Сергея Землянухина на контрабасе и Павла Панфилова на барабанах. Открываем сезон джаза — встречаемся по вторникам в «В Вине»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Сочи, 21 октября
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Сочи, 28 октября
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Сочи, 18 ноября
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