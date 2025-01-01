Меню
Cool Jazz Trio. Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
18+
Незабываемый джазовый вечер в Сочи

Станьте частью уникального опыта и погрузитесь в атмосферу джаза в винном баре «В Вине» в самом центре Сочи! Каждый вторник тут звучит живая музыка в исполнении стильного джазового трио. Вас ждёт чарующий cool jazz, который наполнит вечер гармонией и радостью.

Звучание времени

Секрет наших вечеров заключается в удивительном сочетании классических композиций 60-х и 70-х годов XX века и современных интерпретаций мировой музыки. Вы сможете услышать величественные мелодии, которые тронут ваше сердце и создадут атмосферу уюта.

Вино и музыка

Но не только музыка порадует вас в «В Вине». Мы предлагаем уникальную винную карту с акцентом на лучшие вина России. Это идеальный способ насладиться качественными напитками в компании друзей или устроить романтический вечер в уединении.

Виртуозы джаза

Под звуки виртуозов — Юрия Бедрака на фортепиано, Сергея Землянухина на контрабасе и Павла Панфилова на барабанах — откройте для себя магию джаза. Позвольте себе расслабиться, поразмышлять или даже признаться в любви.

Присоединяйтесь к нам по вторникам в «В Вине» и откройте для себя мир джаза. Мы ждем вас!

Январь
27 января вторник
21:00
Menu Wine Сочи, Навагинская, 11
от 2000 ₽

