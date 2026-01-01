Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Concord Orchestra. Танго страсти Астора Пьяццолы
Киноафиша Concord Orchestra. Танго страсти Астора Пьяццолы

Concord Orchestra. Танго страсти Астора Пьяццолы

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Фламенко в Петербурге: Танго страсти Астора Пьяццоллы

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго, и постичь его чарующую страсть. Танго — это мир, полный тайн и загадок, где чувства, эмоции и страсть переплетаются в каждом движении.

Праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» — это захватывающее и динамичное событие, которое обязательно привлечет внимание каждого зрителя. В программе участвует Симфонический оркестр «Concord Orchestra», под управлением дирижера Фабио Пиолы из Италии.

Музыка и хореография

В этом музыкально-танцевальном проекте сливаются пылающая хореография танго и музыкальные произведения Астора Пьяццоллы. Зрители станут свидетелями разыгрываемых страстей, передаваемых с помощью отточенной хореографии и эмоций исполнителей.

Вы сможете насладиться выступлением тенора Carlos D'Onofrio из Аргентины, который исполнит для вас песни настоящего аргентинского танго. В шоу участвуют танцоры — призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango и победители Tango Dance World Championship, а также театр аргентинского танго «Tango JAM Club» и хореограф-постановщик А. Майоров.

Музыкальная программа

Симфонический оркестр «Concord Orchestra» исполнит самые популярные произведения Астора Пьяццоллы, включая «Grand Tango», «Chau Paris», «Escualo», «Oblivion», «Adios Nonino» и «Libertango».

Дресс-код и специальные подарки

Мы рекомендуем соблюдать дресс-код для посещения концерта. Ваш праздничный наряд должен содержать красный цвет — красное платье, шарф, блузу или туфли. Это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных нарядах.

Для всех зрителей в красных нарядах подготовлены специальные праздничные подарки. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины на шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы»!

Купить билет на концерт Concord Orchestra. Танго страсти Астора Пьяццолы

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
6 февраля суббота
19:00
Дом молодежи «Царскосельский» Санкт-Петербург, Пушкин, Магазейная, 42, литера А
от 2200 ₽
7 февраля воскресенье
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2200 ₽

В ближайшие дни

Jazz при свечах
0+
Джаз

Jazz при свечах

28 ноября в 19:00 Яани Кирик
от 1500 ₽
Опера и оперетта
12+
Классическая музыка

Опера и оперетта

19 сентября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 1000 ₽
7Б. День рождения группы
16+
Рок

7Б. День рождения группы

25 сентября в 20:00 Космонавт
от 2400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше