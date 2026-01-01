Concord Orchestra. Танго страсти Астора Пьяццолы

Концерт Фламенко в Петербурге: Танго страсти Астора Пьяццоллы

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго, и постичь его чарующую страсть. Танго — это мир, полный тайн и загадок, где чувства, эмоции и страсть переплетаются в каждом движении.

Праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы» — это захватывающее и динамичное событие, которое обязательно привлечет внимание каждого зрителя. В программе участвует Симфонический оркестр «Concord Orchestra», под управлением дирижера Фабио Пиолы из Италии.

Музыка и хореография

В этом музыкально-танцевальном проекте сливаются пылающая хореография танго и музыкальные произведения Астора Пьяццоллы. Зрители станут свидетелями разыгрываемых страстей, передаваемых с помощью отточенной хореографии и эмоций исполнителей.

Вы сможете насладиться выступлением тенора Carlos D'Onofrio из Аргентины, который исполнит для вас песни настоящего аргентинского танго. В шоу участвуют танцоры — призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango и победители Tango Dance World Championship, а также театр аргентинского танго «Tango JAM Club» и хореограф-постановщик А. Майоров.

Музыкальная программа

Симфонический оркестр «Concord Orchestra» исполнит самые популярные произведения Астора Пьяццоллы, включая «Grand Tango», «Chau Paris», «Escualo», «Oblivion», «Adios Nonino» и «Libertango».

Дресс-код и специальные подарки

Мы рекомендуем соблюдать дресс-код для посещения концерта. Ваш праздничный наряд должен содержать красный цвет — красное платье, шарф, блузу или туфли. Это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных нарядах.

Для всех зрителей в красных нарядах подготовлены специальные праздничные подарки. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины на шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы»!