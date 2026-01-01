Оповещения от Киноафиши
Concord orchestra. Симфонические рок-хиты. Лучшее
Concord orchestra. Симфонические рок-хиты. Лучшее

12+
Возраст 12+

О концерте

Симфонические рок-хиты: уникальное шоу в Воронеже

В воронеже в МТС Live Холл вновь раздастся мощь рок-музыки: первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord orchestra представит грандиозное шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. Лучшее». В этом уникальном концерте классическая музыка встретится с рок-энергией, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции.

Что ждет зрителей?

Концерт обещает быть зрелищным: на сцене оживут культовые рок-хиты таких групп, как Nirvana, Scorpions, Linkin Park, Metallica и многих других. Зрителей ожидают как давно полюбившиеся композиции, так и новые произведения, которые прозвучат впервые. Каждая нота станет частью уникального музыкального опыта!

Уникальные особенности шоу

  • Танцующий оркестр. Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыке, превращая каждую композицию в зрелищное представление.
  • Без нот. Оркестр исполняет все композиции наизусть, что позволяет музыкантам полностью сосредоточиться на взаимодействии с залом.
  • Фантастические спецэффекты. Огненная световая магия, гипнотический видеоряд и впечатляющие костюмы создадут настоящий визуальный спектакль.
  • Эмоции на максимум. Зрители смогут пережить атмосферу рок-концертов, что позволит им насладиться каждой мелодией и фрагментом шоу.

Музыка на грани реальности

Каждый аккорд на этом шоу - это симбиоз прошлого, настоящего и будущего рока. Мощные аранжировки оркестра переносят зрителей в эпоху классического рока, сохраняя современное звучание. Живое исполнение создаст уникальную атмосферу, в которой каждый сможет пережить величайшие моменты рок-истории.

Не пропустите шанс!

Готовы испытать адреналин, драйв и чистую музыкальную магию? Присоединяйтесь к Concord orchestra и окунитесь в симфонический рок в его лучшем воплощении на шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ. Лучшее»!

Март
10 марта вторник
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2000 ₽

Фотографии

Concord orchestra. Симфонические рок-хиты. Лучшее

