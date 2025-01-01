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Concerto. Mozart. Вечер первый. Симфонический оркестр «Орфей»
Киноафиша Concerto. Mozart. Вечер первый. Симфонический оркестр «Орфей»

Concerto. Mozart. Вечер первый. Симфонический оркестр «Орфей»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство музыки: Концерт с камерным оркестром «Орфей»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в ближайшую субботу. В программе — три выдающихся произведения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Программа вечера

  • Концерт для фортепиано с оркестром №1 фа мажор, KV 37 – яркое произведение, наполненное юношеской энергией и мелодичностью.
  • Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, KV 622 – шедевр, который считается одним из лучших концертов для кларнета в мировой музыке.
  • Концерт для фортепиано с оркестром №20 ре минор, KV 466 – эмоциональная и драматическая композиция, которая завоевала сердца многих слушателей.

Исполнители

На сцене вы сможете увидеть невероятных исполнителей:

  • Владимир Юрков
  • Антон Зарубин
  • Заслуженный артист РФ Евгений Михайлов

Оркестр «Орфей»

Камерный оркестр «Орфей» под художественным руководством и дирижером Петра Юркова обещает подарить зрителям великолепное звучание и уникальную атмосферу.

Не упустите возможность насладиться вечером классической музыки в исполнении выдающихся музыкантов. Приходите и позвольте музыке Моцарта околдовать вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 21 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
16:00 от 300 ₽

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