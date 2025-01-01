Concerto. Mozart. Вечер первый. Симфонический оркестр «Орфей»

Волшебство музыки: Концерт с камерным оркестром «Орфей»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в ближайшую субботу. В программе — три выдающихся произведения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Программа вечера

Концерт для фортепиано с оркестром №1 фа мажор, KV 37 – яркое произведение, наполненное юношеской энергией и мелодичностью.

– яркое произведение, наполненное юношеской энергией и мелодичностью. Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, KV 622 – шедевр, который считается одним из лучших концертов для кларнета в мировой музыке.

– шедевр, который считается одним из лучших концертов для кларнета в мировой музыке. Концерт для фортепиано с оркестром №20 ре минор, KV 466 – эмоциональная и драматическая композиция, которая завоевала сердца многих слушателей.

Исполнители

На сцене вы сможете увидеть невероятных исполнителей:

Владимир Юрков

Антон Зарубин

Заслуженный артист РФ Евгений Михайлов

Оркестр «Орфей»

Камерный оркестр «Орфей» под художественным руководством и дирижером Петра Юркова обещает подарить зрителям великолепное звучание и уникальную атмосферу.

Не упустите возможность насладиться вечером классической музыки в исполнении выдающихся музыкантов. Приходите и позвольте музыке Моцарта околдовать вас!