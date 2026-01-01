Concerto. Mozart. Камерный оркестр «Орфей»

Музыкальные шедевры в одном концерте

На грядущем концерте зрителей ждёт незабываемая программа, в которой звучат произведения величайших композиторов. Уникальная возможность насладиться великолепными концертами для различных инструментов порадует как поклонников классики, так и тех, кто только начинает знакомство с этим жанром.

Программа вечера

Концерт для флейты с оркестром №2 ре мажор, KV 314

Концерт для фортепиано с оркестром №12 ля мажор, KV 414

Концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор, KV 191

Концерт для фортепиано с оркестром №17 соль мажор, KV 453

Исполнители

На сцене выступят талантливые солисты:

Виталий Беляков — лауреат международных конкурсов

Вероника Карчемкина — лауреат международных конкурсов

Евгений Михайлов — заслуженный артист России

Камерный оркестр «Орфей»

Исполнение произведений будет сопровождаться музыкантами камерного оркестра «Орфей». Художественный руководитель и дирижёр Пётр Юрков известен высоким уровнем исполнения и мастерством управления музыкальным коллективом.

Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который объединяет искусство и концертное исполнение на высшем уровне!