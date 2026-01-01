Concerto. Mozart. Камерный оркестр «Орфей»

На грядущем концерте зрителей ждёт незабываемая программа, в которой звучат произведения величайших композиторов. Уникальная возможность насладиться великолепными концертами для различных инструментов порадует как поклонников классики, так и тех, кто только начинает знакомство с этим жанром.
На сцене выступят талантливые солисты:
Исполнение произведений будет сопровождаться музыкантами камерного оркестра «Орфей». Художественный руководитель и дирижёр Пётр Юрков известен высоким уровнем исполнения и мастерством управления музыкальным коллективом.
Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который объединяет искусство и концертное исполнение на высшем уровне!