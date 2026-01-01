Concerto grosso при свечах

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки, который подарит незабываемые эмоции и создаст атмосферу уюта и мистики благодаря игре света и звука. Концерт пройдет в исполнении филармонического камерного оркестра под руководством дирижера Арсентия Ткаченко.
Программа концерта «Гроссо при свечах» включает в себя произведения выдающихся композиторов, которые откроют новые грани классической музыки. Звучание оркестра в сочетании с теплым светом свечей создаст особую магию, позволяя зрителям насладиться музыкой в необычном формате.
Арсентий Ткаченко — талантливый дирижер, который уже завоевал признание в мире классической музыки. Его восхитительное понимание произведений и умение создать на сцене особую атмосферу делают каждое выступление незабываемым.
Этот концерт — не только шанс насладиться высококлассной музыкой, но и возможность увидеть уникальную сценическую постановку. Проведите вечер в окружении света и звука, окунитесь в мир классической музыки, который вдохновляет и объединяет.
