Светлановский зал снова готов удивить зрителей масштабным проектом Concerto grandioso. На сцене соберутся 200 человек — два оркестра, два хора и орган. Такое количество исполнителей позволит насладиться сочинениями, созданными для больших составов оркестра и хора.
В программе можно найти шедевры классической музыки, такие как триумфальный марш из «Аиды» Верди, «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина и Сюита из «Кармен» Бизе. Эти произведения выделяются оркестровым блеском и образной яркостью, сохраняя вечную актуальность.
Помимо знаменитых номеров, зрителей ждут и неожиданные музыкальные сюрпризы. Одним из таких станет «Иванова ночь на Лысой горе» Мусоргского в версии с хором и солистом-баритоном. Это редкость, за которую стоит поблагодарить маэстро и всех музыкантов. В таком виде эта фантазия была задумана изначально, ее материал вошел в «коллективную» оперу «Млада».
Дирижером проекта выступит Никола Джулиани, известный своим мастерством в интерпретации итальянских опер. Он стремится исполнить оперы русских композиторов и теперь получает шанс реализовать эту мечту. Завершит концерт грандиозный финальный хор из оперы «Жизнь за царя» Глинки.
Исполнители:
В программе: