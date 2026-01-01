Масштабный проект Concerto grandioso в Московском Доме Музыки

Светлановский зал снова готов удивить зрителей масштабным проектом Concerto grandioso. На сцене соберутся 200 человек — два оркестра, два хора и орган. Такое количество исполнителей позволит насладиться сочинениями, созданными для больших составов оркестра и хора.

В программе можно найти шедевры классической музыки, такие как триумфальный марш из «Аиды» Верди, «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина и Сюита из «Кармен» Бизе. Эти произведения выделяются оркестровым блеском и образной яркостью, сохраняя вечную актуальность.

Музыкальные сюрпризы вечера

Помимо знаменитых номеров, зрителей ждут и неожиданные музыкальные сюрпризы. Одним из таких станет «Иванова ночь на Лысой горе» Мусоргского в версии с хором и солистом-баритоном. Это редкость, за которую стоит поблагодарить маэстро и всех музыкантов. В таком виде эта фантазия была задумана изначально, ее материал вошел в «коллективную» оперу «Млада».

Дирижер и исполнители

Дирижером проекта выступит Никола Джулиани, известный своим мастерством в интерпретации итальянских опер. Он стремится исполнить оперы русских композиторов и теперь получает шанс реализовать эту мечту. Завершит концерт грандиозный финальный хор из оперы «Жизнь за царя» Глинки.

Исполнители:

Государственный Симфонический оркестр «Новая Россия»

Художественный руководитель и главный дирижер — Юрий Башмет

Военный оркестр

Хор

Хор Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева

Партия органа — Людмила Голуб

Программа концерта

В программе: