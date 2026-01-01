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Concerto Grandioso
Билеты от 800₽
Киноафиша Concerto Grandioso

Concerto Grandioso

Российский альтист с мировым именем 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Масштабный проект Concerto grandioso в Московском Доме Музыки

Светлановский зал снова готов удивить зрителей масштабным проектом Concerto grandioso. На сцене соберутся 200 человек — два оркестра, два хора и орган. Такое количество исполнителей позволит насладиться сочинениями, созданными для больших составов оркестра и хора.

В программе можно найти шедевры классической музыки, такие как триумфальный марш из «Аиды» Верди, «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина и Сюита из «Кармен» Бизе. Эти произведения выделяются оркестровым блеском и образной яркостью, сохраняя вечную актуальность.

Музыкальные сюрпризы вечера

Помимо знаменитых номеров, зрителей ждут и неожиданные музыкальные сюрпризы. Одним из таких станет «Иванова ночь на Лысой горе» Мусоргского в версии с хором и солистом-баритоном. Это редкость, за которую стоит поблагодарить маэстро и всех музыкантов. В таком виде эта фантазия была задумана изначально, ее материал вошел в «коллективную» оперу «Млада».

Дирижер и исполнители

Дирижером проекта выступит Никола Джулиани, известный своим мастерством в интерпретации итальянских опер. Он стремится исполнить оперы русских композиторов и теперь получает шанс реализовать эту мечту. Завершит концерт грандиозный финальный хор из оперы «Жизнь за царя» Глинки.

Исполнители:

  • Государственный Симфонический оркестр «Новая Россия»
  • Художественный руководитель и главный дирижер — Юрий Башмет
  • Военный оркестр
  • Хор
  • Хор Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева
  • Партия органа — Людмила Голуб

Программа концерта

В программе:

  • Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида»
  • Бизе. Сюита из оперы «Кармен»
  • Мусоргский. «Иванова ночь на Лысой горе»
  • Глинка. Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя»
  • Россини. «Маленькая торжественная месса» (фрагменты)
  • Сен-Санс. Симфония №3 до минор. Финал
  • Барбер. Agnus Dei / «Агнец Божий»
  • Чайковский. Увертюра «1812 год»
  • Масканьи. Гимн солнцу из оперы «Ирис»

Купить билет на концерт Concerto Grandioso

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Октябрь
30 октября пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

Фотографии

Concerto Grandioso Concerto Grandioso Concerto Grandioso Concerto Grandioso Concerto Grandioso Concerto Grandioso

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