Масштабный концерт Concerto grandioso

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета представляет грандиозный проект, который станет настоящим праздником классической музыки. На сцене Светлановского зала вас ждут два оркестра, два хора и орган — в общей сложности 200 музыкантов!

В программе

Концертная программа включает в себя шедевры мировой классики:

Верди — Триумфальный марш из оперы «Аида»

Бизе — Сюита из оперы «Кармен»

Мусоргский — «Иванова ночь на Лысой горе»

Глинка — Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)

Россини — «Маленькая торжественная месса» (фрагменты)

Сен-Санс — Симфония №3 до минор. Финал

Барбер — Agnus Dei / «Агнец Божий»

Чайковский — Увертюра «1812 год»

Масканьи — Гимн солнцу из оперы «Ирис»

Уникальное сочетание музыки и визуального искусства

Специально для этого концерта подготовлены уникальные видеопроекции художественных полотен, которые был выбраны дирижером Никола Джулиани. Этот визуальный ряд добавит особую атмосферу к каждому произведению, подарив зрителям незабываемые впечатления.

Эксклюзивные музыкальные сюрпризы

Необычным акцентом концерта станет исполнение «Иванова ночи на Лысой горе» в версии с хором и солистом-баритоном, которое является редкостью и позволит раскрыть музыку Мусоргского в новой трактовке. Интересно, что именно в таком виде фантазия задумывалась изначально.

Дирижер и его мечты

Никола Джулиани известен как выдающийся интерпретатор итальянских опер. В одном из интервью он признался, что мечтает исполнять оперы русских композиторов, но испытывает сложности с языком. Новый проект предоставляет ему шанс исполнить грандиозный финальный хор из оперы «Жизнь за царя» Глинки.

Концерт продлится 2 отделения по 45 минут. Ожидаются возможные изменения в программе, так что следите за новостями!