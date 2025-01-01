Меню
Concerto Grandioso
Киноафиша Concerto Grandioso

Concerto Grandioso

Российский альтист с мировым именем 12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Масштабный концерт Concerto grandioso

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета представляет грандиозный проект, который станет настоящим праздником классической музыки. На сцене Светлановского зала вас ждут два оркестра, два хора и орган — в общей сложности 200 музыкантов!

В программе

Концертная программа включает в себя шедевры мировой классики:

  • Верди — Триумфальный марш из оперы «Аида»
  • Бизе — Сюита из оперы «Кармен»
  • Мусоргский — «Иванова ночь на Лысой горе»
  • Глинка — Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)
  • Россини — «Маленькая торжественная месса» (фрагменты)
  • Сен-Санс — Симфония №3 до минор. Финал
  • Барбер — Agnus Dei / «Агнец Божий»
  • Чайковский — Увертюра «1812 год»
  • Масканьи — Гимн солнцу из оперы «Ирис»

Уникальное сочетание музыки и визуального искусства

Специально для этого концерта подготовлены уникальные видеопроекции художественных полотен, которые был выбраны дирижером Никола Джулиани. Этот визуальный ряд добавит особую атмосферу к каждому произведению, подарив зрителям незабываемые впечатления.

Эксклюзивные музыкальные сюрпризы

Необычным акцентом концерта станет исполнение «Иванова ночи на Лысой горе» в версии с хором и солистом-баритоном, которое является редкостью и позволит раскрыть музыку Мусоргского в новой трактовке. Интересно, что именно в таком виде фантазия задумывалась изначально.

Дирижер и его мечты

Никола Джулиани известен как выдающийся интерпретатор итальянских опер. В одном из интервью он признался, что мечтает исполнять оперы русских композиторов, но испытывает сложности с языком. Новый проект предоставляет ему шанс исполнить грандиозный финальный хор из оперы «Жизнь за царя» Глинки.

Концерт продлится 2 отделения по 45 минут. Ожидаются возможные изменения в программе, так что следите за новостями!

Апрель
1 апреля среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

Фотографии

Concerto Grandioso Concerto Grandioso Concerto Grandioso Concerto Grandioso Concerto Grandioso Concerto Grandioso

