Concerto Grandioso

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета представляет грандиозный проект, который станет настоящим праздником классической музыки. На сцене Светлановского зала вас ждут два оркестра, два хора и орган — в общей сложности 200 музыкантов!
Концертная программа включает в себя шедевры мировой классики:
Специально для этого концерта подготовлены уникальные видеопроекции художественных полотен, которые был выбраны дирижером Никола Джулиани. Этот визуальный ряд добавит особую атмосферу к каждому произведению, подарив зрителям незабываемые впечатления.
Необычным акцентом концерта станет исполнение «Иванова ночи на Лысой горе» в версии с хором и солистом-баритоном, которое является редкостью и позволит раскрыть музыку Мусоргского в новой трактовке. Интересно, что именно в таком виде фантазия задумывалась изначально.
Никола Джулиани известен как выдающийся интерпретатор итальянских опер. В одном из интервью он признался, что мечтает исполнять оперы русских композиторов, но испытывает сложности с языком. Новый проект предоставляет ему шанс исполнить грандиозный финальный хор из оперы «Жизнь за царя» Глинки.
Концерт продлится 2 отделения по 45 минут. Ожидаются возможные изменения в программе, так что следите за новостями!